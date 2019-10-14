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MHP’li Yalçın’dan Bahçeli açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yalçın, "Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve tedavisi tamamlanan sayın Genel Başkanımız, an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır” dedi.
Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli’nin geçen ay ortalarında Ankara’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, FETÖ’den ilham alan entrika tiryakilerinin durumdan yararlanmak üzere sinsi planlarını devreye soktuğunu belirtti. Yalçın, FETÖ’nün kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının, MHP’ye ve Bahçeli’nin varlığına yöneltildiğini vurguladığı açıklamada, “Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı iyileşmeye yüz tutmuş ve bu hususta partimizce defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen malum çevreler, FETÖ fitnesinin ateşini sürekli harlayarak medya ve siyaset kurumlarının gündemini kaynatmayı sürdürmüşlerdir.Hastalık, hayat döngüsü içinde her insanın yaşayabileceği olağan bir imtihanken; neden MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı 40 derecelik ateş gibi gündemin hararetini yükseltmek için kullanılmak istenmektedir? MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır.
Çünkü FETÖ akrebinin başının ezilmesi için milletçe dayanışmayı teşvik eden Sayın Devlet Bahçeli’nin gösterdiği celadet, herkese örnek olmuştur.Çünkü Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket’in; varlığımıza mukaddesatımıza ve birliğimize yönelen bedhahların önünde en aşılmaz engel olduğu anlaşılmıştır” dedi.
Açıklamasında, MHP’nin, egemenlik azim ve iradesinin sembolü, toplumda direniş azminin kalesi olduğunu aktaran Yalçın, “Milletimize has yüksek insani değerler siyaset kurumunda MHP ve onun saygın lideri eliyle yaşadığı sürece, bütünlüğümüze ve bekamıza dönük bütün saldırıların püskürtüleceği tecrübe edilmiştir.MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; siyasette kültürel ve geleneksel değerlerimizin mümtaz bir temsilcisi; yüksek ahlak, fazilet ve metanet timsalidir.Türk milliyetçiliği davasının aynı zamanda yüksek ahlak ve karakterli nesiller yetiştirme mücadelesi olduğunu, devletimizin ancak bu sayede ayakta kalabileceğini, milletimizin bekasının bu sayede korunabileceğini unutanlarsa aramızda tutunamayıp sapır sapır dökülmüşlerdir” ifadelerini kullandı.
“Devlet Bahçeli’nin temposuna ayak uyduramayan gevşekler ve onun liderliğinde düşük karakterleri yüzünden kuru fasulye kabuğu gibi su yüzüne çıkan edep düşkünleri, birer birer hareketimizden ayıklanmıştır” diyen Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:
“Fısk, fücur ve tefrika erbabının Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı meselesini alçakça deşelemekten muratları, MHP kalesini komutansız bırakarak düşürmektir.Bu sebepledir ki FETÖ’cü akreplerle fırsatçı politika sırtlanları sırt sırta vermiş, Türk milletini büyük kılan ne kadar değer varsa unutturarak ülkemizi menfaatçılık ve makyavelizmin hâkim olduğu bir kargaşa iklimine sürükleme derdine düşmüşlerdir.Akreplerle sırtlanlar iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır:
- Birincisi; Devlet Bahçelisiz bir MHP ve siyaset inşası,
- İkincisi; ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, ‘baba, ata ve reis hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar’ gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli’nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi.
MHP’nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kâr bellemektedir.
Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlara; üzülecekleri, kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz:
Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır.”

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