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MHP'li Yalçın'dan 'İlber Ortaylı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İlber Hoca; tarih ilmini meddahlık sanatının inceliklerine kurban vermekle kalmamış, siyasete de el atmaya yeltenip kendince MHP'ye ayar vermeye kalkışmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İlber Hoca; tarih ilmini meddahlık sanatının inceliklerine kurban vermekle kalmamış, siyasete de el atmaya yeltenip kendince MHP'ye ayar vermeye kalkışmıştır. Bundan da kötüsü, MHP camiasının ve ülkücü hareketin acılarını küçümseyerek kutsallarıyla istihza ederek fevkalade büyük bir yanlış yapmış, çok ayıp etmiştir" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle akademisyen İlber Ortaylı'ya cevap verdi. Yalçın, Ortaylı'nın ilmine, birikimine saygılarının bulunduğunu; ancak kendisinin, mütehassısı olmadığı Cumhuriyet tarihi hususunda fikir serdetmeye kalkışmasının, gülünç duruma düşürdüğünü savundu.

'ÜLKÜCÜ HAREKETİN ARTIK SİZE SAYGISI KALMAMIŞTIR'
Ortaylı'nın siyasete de el atmaya yeltenip MHP'ye ayar vermeye kalkıştığını ileri süren Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bundan da kötüsü, MHP camiasının ve ülkücü hareketin acılarını küçümseyerek kutsallarıyla istihza ederek fevkalade büyük bir yanlış yapmış, çok ayıp etmiştir. Başkalarının acılarına saygılı olmak erdemdir, meziyettir. Bu konuda empati yapmak için akademisyen olmak, unvan veya yüksek mevki sahibi olmak gerekmez. Sadece insan olmak kâfidir. Lakin Sayın Ortaylı yaralarımızı kanatmış, kederlerini yüreklerine gömmüş, milyonlarca ülkücüyü incitmiştir. Sayın Ortaylı unuttuysa hatırlatalım; ülkücü hareket, 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında çok büyük acılar çekmiş, arkadaşlarımız Mamak zindanlarında çok şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. Kederlerimiz hâlâ tazedir, hâlâ içimiz kan ağlamaktadır. Sorumlu ve müsebbiplerse hâlâ hafızamızdadır. Masumken darağacına gönderilen gencecik fidanların ailelerine Sayın Ortaylı'nın hiç mi saygısı yoktur? İşkenceler yüzünden sakat kalan, hapis hayatı dolayısıyla istikbalinden olan arkadaşlarımızın tattığı kabul edilemez mahrumiyetler hocamızın hiç mi içini acıtmamaktadır? Demek ki İlber Hoca gibi ilminin sırça köşkünde mahpus olup enaniyetin prangasında ömür tüketenler için eldeki yara, taştaki kovuktan ibarettir. İlber Ortaylı; bizim acılarımızı küçümseyerek, bizim tepkilerimize gülerek bizi değil, kendini küçültmüş; bizimkini değil kendi seviyesini ele vermiştir. 'MHP'ye gülüyorum' ve 'MHP takımı' gibi yakıştırmalarınızı asla unutmayacağız. Ülkücü hareketin artık size saygısı kalmamıştır. Siyaset, kendini kibrin yırtıcı pençesine kaptırmış egoların işi değildir Sayın Ortaylı; bırakın da siyaseti onu bilenler yapsın. Kendi alanınızın dışına çıkmayın ki rezil olmayasınız."

Haber: ANKARA, (DHA)

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