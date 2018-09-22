MHP'li Yalçın'dan 'ittifak' açıklaması

ANKARA,(DHA)-MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında MHP ile AK Parti arasında 15 Temmuz sonrasındaki millî mutabakat zemini doğrultusunda oluşan Cumhur İttifakının resmiyete döküldüğünü ve neticede iki partinin, 24 Haziran’da ittifak çerçevesinde seçimlere girdiğini söyledi.

Bu ittifakın gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse Genel seçimlerde tarihî bir başarı kazandığını ve hem MHP, hem de AK Parti'nin seçimlerden istediğini aldığını söyleyen Yalçın, "Böylece Cumhur İttifakından rahatsız olan çevrelerin hesapları boşa çıkarılmış, Türkiye’nin geleceğini karartmaya yönelik kirli tezgâhlar da bozulmuştur" dedi.

Açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; 24 Haziran Seçimlerinden bir süre sonra çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde de mahallî dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini belirtmiştir" diyen MHP'li Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan da olumlu değerlendirmeler gelmiş, MHP ve Ak Parti arasında yerel seçimlerde sınırlı ve makul bir ittifak zemini hazırlanması yolunda görüşmelere başlanması için fikrî mutabakat oluşmuştur. Daha sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, İstanbul’dan aday göstermeyeceklerini, bununla birlikte mevcut belediyelere yeniden talip olduklarını ifade etmiştir" diye konuştu.