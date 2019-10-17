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MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

  SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, acılı baba ve yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski başbakan Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili katıldı. Yalçın'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
-Cenaze namazından görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

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