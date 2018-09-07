MHP'li Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

Nurullah TOSUN/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yerel seçimlerde 30 büyükşehirde ittifak yapılacağının sinyalini vererek, "Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kızılcahamam Kültür Sanat ve Su Festivali’nin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kosova Mamuşa Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Sala ve belediye heyeti, Kıbrıs Paşaköy Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Cankurt ve belediye heyeti, Çankırı Üniversitesi Rektörü ve ESYAV Başkanı Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şunları söyledi:

"Önümüzde yerel seçimler var. Takribi olarak 7 ay sonra gidip oy kullanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'mizde bulunan 30 büyük şehrin, seçimlerinin mevcut da seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aleyhine tezahür edebilecek olan bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Bunun manası nedir; FETÖ’ye, PKK’ya, PYD'ye, HADEP'e ve bunun yancılarına, bunların işbirlikçilerine, onlarla beraber hareket eden siyasi partilere, Türkiye’nin bekası konusunda taviz vermeyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz budur, mücadelemiz budur. Niyet hayır akıbet hayırdır."

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