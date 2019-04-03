MHP'li Yıldız: 65 seçim bölgesinde itirazda bulunduk

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, 65 seçim bölgesinde itirazda bulunduklarını belirterek, "Kırklareli'nde oyların yeniden sayılmasının ardından seçim sonucunun bizim lehimize değişeceğini bekliyoruz" dedi.

MHP'li Fethi Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili 65 seçim bölgesindeki sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi. İtiraz gerekçelerinin belediye başkan adayını değiştirmek olmadığını söyleyen Yıldız, "Amacımız, MHP'ye oy veren her vatandaşımızın oyunu korumaktır. 1 oy bile olsa ziyan olmasını engellemektir. Adana, Mersin, Kırklareli, Iğdır ve Kars ile birlikte 65 seçim bölgesinde oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduk" diye konuştu.

Fethi Yıldız, Kırklareli'ndeki seçim itirazı ile ilgili olarak, "Bağımsız adayın oyu 17 bin 176, MHP'nin ise 16 bin 928. İtirazımızı yaptık. Kırklareli'nde seçim sonuçlarının oyların yeniden sayılmasının ardından bizim lehimize değişeceğini düşünüyoruz" dedi.

