MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

Özden ATİK - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımına yaptığı beğeni ve özür açıklamasıyla ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Türk devleti bu büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmelidir. Eğer kendiliğinden ABD, bu büyükelçisini çekerse amenna. Yoksa kovulmalıdır" dedi.

Yıldız, "Son günlerde firari FETÖ'cülerin partimiz ve sayın genel başkanımız hakkındaki paylaşımlarını izliyoruz. FETÖ firarilerinin niyetlerini de biliyoruz ancak bu paylaşımlarının sağlık sebebiyle olan paylaşımının, dilek ve temennilerini FETÖ'cülerin Amerikan Büyükelçiliği'nin paylaşması ve beğenmesi diplomatik nezakete de ilişkilere de uygun değildir" dedi.

"BU PAYLAŞIMDAKİ BEĞENİ DE KENDİ NİYETLERİDİR"

Diplomatik ilişkilerin Viyana Sözleşmesi'yle düzenlendiğini hatırlatan Yıldız, "Amerikan Büyükelçisi bu beğeninin yanlışlıkla olduğunu söylediyse de biz Amerikan emperyalizminin Ortadoğu'daki emellerini biliyoruz, Suriye'deki tutumunu biliyoruz. FETÖ firarilerini nasıl beslediğini, barındırdığını biliyoruz. Hatta FETÖ'nün başındaki kardinali, Pensilvanya’da krallar gibi yaşattığını biliyoruz. Devletimiz, Adalet Bakanlığı Dışişleri kanalıyla yüzlerce dosya gönderdi iade için. Suçları tek tek belgeleriyle izah etti ancak Amerika Devleti bunları görmek istemiyor. Niyeti bellidir. Bu paylaşımdaki beğeni de kendi niyetleridir" diye konuştu. Yıldız, parti yetkililerinin tepkilerine de katıldığını ifade etti.