MHP'li Yıldız: (Af önerisi) 162 bin 989 kişi yararlanacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin hazırladığı ve 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunulacak olan af teklifine ilişkin Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989 dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP'nin Af Kanunu Teklifinin detaylarını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında anlattı. Feti Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018'den önceki suçları kapsadığını söyleyerek, bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını bildirdi.

'19 MAYIS 2018 SONRASINDAKİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILMIŞTIR'

Af teklifinin maddelerini sıralayan Feti Yıldız şunları söyledi

Cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir. Doluluk buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde olmalarına neden olmaktadır. Türkiye'de 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Dün itibariyle cezaevlerinde toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır. Cezaevi şartlarında insanların sağlığı bozuluyor, onur ve haysiyetle yaşamak zorlaşıyor. Fiziki yetersizlikler provokasyonlara açık halde. Teklifte 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve sonucu olarak infazı kalmayanların salıverilmesidir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirilir, indirim sonrasında infazı gereken ceza kalmazsa hükümlü salıverilir. Kovuşturma evresinde ise görevsizlik kararı, cezanın alt sınırı, soruşturma evresinde alt sınır göz önüne alınarak bir defaya mahsus 5 yıl indirim ile değerlendirilir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirimin tekrarının sebebi şudur; cezaevlerinde hem tutuklu, hem hükümlü bir de davası açılmak üzere olan sanıklar vardır. Bunun için tekrarlamak zorundayız. Alt sınırın belirlenmesinde TCK 61’deki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirim gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Salıverilen hükümlülerin hapis cezasını gerektiren suç işlemeleri ve kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır.