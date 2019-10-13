MHP’li Yönter: Harekatın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek insanlık cinayetidir

Engin ÖZMEN- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlere yönelik yapılan bir operasyon olduğunu ifade ederek, "Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek büyük bir insanlık cinayetidir, yalandır, aldatmadır" dedi.

Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partililerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere karşı mücadele verdiğini ifade eden Yönter, oluşturulacak güvenli bölgenin ardından Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine döneceklerini söyledi. Yönter, “Fırat’ın doğusu, Suriye’nin kuzey doğusunda bir güvenli bölge kurularak teröristleri orada tamamen imha edeceğiz, ülkemizdeki Suriyelileri orada iskan edeceğiz. Bölgenin huzuruna, barışına istikrarına hizmet edeceğiz. Türkiye, Fırat’ın doğusunda istilacı değil. Kara propagandayı tercih edenler, sosyal medyada, ya da diğer alanlarda Türkiye’nin işgalci olduğunu ifade edenler, büyük bir saptırmanın hayasız bir iftiranın tarafıdırlar. Biz Arap birliğinin ne dediğine bakmıyoruz, elimizin tersiyle itiyoruz. Hangi haklı mücadelemizde Arap Birliği zaten yanımızda oldu. Üzülerek ifade ediyorum ki; gerek batı basınında, gerek sosyal medyada Kürt kökenli kardeşlerimize yönelik savaştan bahsediyorlar. Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz. Barış Pınarı Harekatı teröristlere yönelik yapılan bir operasyondur. Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek büyük bir insanlık cinayetidir, yalandır, aldatmadır" dedi.

‘KILIÇDAROĞLU’NDA PKK SEVDASI ALMIŞ GİDİYOR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP’nin tarihsel rotasından çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Maalesef CHP’de, Sayın Kılıçdaroğlu’nda bir PKK, YPG sevdası almış gidiyor. Tezkereye ‘içimiz yana yana destek vereceğiz’ diyorlar. Siz tezkereye içiniz yanarak destek veriyorsunuz, bizim içimizde vatan için yanıyor, farkımız bu. Eğer samimi ve düşürtseniz, siyasi ahlaka sahipseniz, çıkın yüreğiniz yetiyorsa, mücadeleye sonuna kadar destek verin. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına dua edin, dik bir duruş gösterin. PYD, YPG’yi, PKK’yı lanetleyin. ‘YPG bize mi saldıracak?’ diye sürekli polemik yapıyorsunuz. Bugünkü CHP, savrulmuş bir CHP’dir. Tarihsel rotasından çıkmıştır. Maalesef bugünkü CHP ele geçirilmiştir.”

'KOMİSYON RAPORUNU HAZIRLIYOR'

MHP’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylem ve değerlendirmelerini analiz edilen bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Yönter, çalışmaların kısa süre sonra tamamlanarak raporun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teslim edileceğini ifade etti. Yönter, komisyonun parti içerisindeki bir çalışma olduğunu belirterek, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de bu durumları gördüğünden dolayı CHP Genel Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun söz ve değerlendirmeleriyle ilgili analiz ve inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda da bir komisyon kuruldu. Aralarında benim de bulunduğum bu komisyonu tahkikat komisyonu olarak nitelendirmek utanmazlıktır. Büyük bir sapkınlıktır. Bu parti içerisinde bir çalışma grubu, biz değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yani MHP, ‘YPG bize mi saldıracak?’ sözüne bigane mi kalsın, ‘içimiz yana yana tezkereye evet dedik’ değerlendirmelerine kulaklarını mı kapatsın?” şeklinde konuştu.

‘DEVLET BAHÇELİ KARAR VERECEK’

Komisyon raporunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulacağını ve yargıya intikal edecek hususlar varsa bunun kararını Bahçeli’nin vereceğini kaydeden Yönter, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kırk dereden su getiriyor. Yani Barış Pınarı Harekatı’na aslında destek vermeyecekler de korktuklarından, çekindiklerinden, milletten utandıklarından bir şey diyemiyorlar. Kılıçdaroğlu demiyor, vekilleri söylüyor. Arkadaşlar, PKK lobisi ne kadar ileri gitmiş bu ülkede. Biz CHP’nin siyasetini, yaklaşımlarını reddediyoruz ve çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve HDP Türkiye için çok zararlı bir siyasi blok, ittifak haline geldi. Bu nedenle de zillet diyoruz. Komisyonumuz bu konuda çalışıyor. Bunun bir sonucu olarak ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye değerlendirmelerimizi arz edeceğiz. Kısa bir zaman sonra çalışmamız bitecek. Çalışma tamamlanınca bakalım neye ulaşacağız, hangi sonuçlara varacağız. Bunun kararını öncelikle liderimiz verir. Eğer yargıya intikal ettirilecek herhangi bir fiil, değerlendirme varsa ona göre de hareket edeceğiz, ama biz şu anda çalışıyoruz” dedi.