HABER

MHP’li Yönter: Harekatın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek insanlık cinayetidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlere yönelik yapılan bir operasyon olduğunu ifade ederek, "Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor.

MHP’li Yönter: Harekatın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek insanlık cinayetidir

Engin ÖZMEN- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlere yönelik yapılan bir operasyon olduğunu ifade ederek, "Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek büyük bir insanlık cinayetidir, yalandır, aldatmadır" dedi.
Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partililerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere karşı mücadele verdiğini ifade eden Yönter, oluşturulacak güvenli bölgenin ardından Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine döneceklerini söyledi. Yönter, “Fırat’ın doğusu, Suriye’nin kuzey doğusunda bir güvenli bölge kurularak teröristleri orada tamamen imha edeceğiz, ülkemizdeki Suriyelileri orada iskan edeceğiz. Bölgenin huzuruna, barışına istikrarına hizmet edeceğiz. Türkiye, Fırat’ın doğusunda istilacı değil. Kara propagandayı tercih edenler, sosyal medyada, ya da diğer alanlarda Türkiye’nin işgalci olduğunu ifade edenler, büyük bir saptırmanın hayasız bir iftiranın tarafıdırlar. Biz Arap birliğinin ne dediğine bakmıyoruz, elimizin tersiyle itiyoruz. Hangi haklı mücadelemizde Arap Birliği zaten yanımızda oldu. Üzülerek ifade ediyorum ki; gerek batı basınında, gerek sosyal medyada Kürt kökenli kardeşlerimize yönelik savaştan bahsediyorlar. Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz. Barış Pınarı Harekatı teröristlere yönelik yapılan bir operasyondur. Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek büyük bir insanlık cinayetidir, yalandır, aldatmadır" dedi.
‘KILIÇDAROĞLU’NDA PKK SEVDASI ALMIŞ GİDİYOR’
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP’nin tarihsel rotasından çıktığını belirterek şunları söyledi:
“Maalesef CHP’de, Sayın Kılıçdaroğlu’nda bir PKK, YPG sevdası almış gidiyor. Tezkereye ‘içimiz yana yana destek vereceğiz’ diyorlar. Siz tezkereye içiniz yanarak destek veriyorsunuz, bizim içimizde vatan için yanıyor, farkımız bu. Eğer samimi ve düşürtseniz, siyasi ahlaka sahipseniz, çıkın yüreğiniz yetiyorsa, mücadeleye sonuna kadar destek verin. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına dua edin, dik bir duruş gösterin. PYD, YPG’yi, PKK’yı lanetleyin. ‘YPG bize mi saldıracak?’ diye sürekli polemik yapıyorsunuz. Bugünkü CHP, savrulmuş bir CHP’dir. Tarihsel rotasından çıkmıştır. Maalesef bugünkü CHP ele geçirilmiştir.”
'KOMİSYON RAPORUNU HAZIRLIYOR'
MHP’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylem ve değerlendirmelerini analiz edilen bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Yönter, çalışmaların kısa süre sonra tamamlanarak raporun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teslim edileceğini ifade etti. Yönter, komisyonun parti içerisindeki bir çalışma olduğunu belirterek, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de bu durumları gördüğünden dolayı CHP Genel Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun söz ve değerlendirmeleriyle ilgili analiz ve inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda da bir komisyon kuruldu. Aralarında benim de bulunduğum bu komisyonu tahkikat komisyonu olarak nitelendirmek utanmazlıktır. Büyük bir sapkınlıktır. Bu parti içerisinde bir çalışma grubu, biz değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yani MHP, ‘YPG bize mi saldıracak?’ sözüne bigane mi kalsın, ‘içimiz yana yana tezkereye evet dedik’ değerlendirmelerine kulaklarını mı kapatsın?” şeklinde konuştu.
‘DEVLET BAHÇELİ KARAR VERECEK’
Komisyon raporunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulacağını ve yargıya intikal edecek hususlar varsa bunun kararını Bahçeli’nin vereceğini kaydeden Yönter, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kırk dereden su getiriyor. Yani Barış Pınarı Harekatı’na aslında destek vermeyecekler de korktuklarından, çekindiklerinden, milletten utandıklarından bir şey diyemiyorlar. Kılıçdaroğlu demiyor, vekilleri söylüyor. Arkadaşlar, PKK lobisi ne kadar ileri gitmiş bu ülkede. Biz CHP’nin siyasetini, yaklaşımlarını reddediyoruz ve çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve HDP Türkiye için çok zararlı bir siyasi blok, ittifak haline geldi. Bu nedenle de zillet diyoruz. Komisyonumuz bu konuda çalışıyor. Bunun bir sonucu olarak ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye değerlendirmelerimizi arz edeceğiz. Kısa bir zaman sonra çalışmamız bitecek. Çalışma tamamlanınca bakalım neye ulaşacağız, hangi sonuçlara varacağız. Bunun kararını öncelikle liderimiz verir. Eğer yargıya intikal ettirilecek herhangi bir fiil, değerlendirme varsa ona göre de hareket edeceğiz, ama biz şu anda çalışıyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

MHP’li Yönter: Harekatın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek insanlık cinayetidirMHP’li Yönter: Harekatın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek insanlık cinayetidirMHP’li Yönter: Harekatın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek insanlık cinayetidir

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi: “Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını inceleyen komisyonumuz çalışıyor"MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi: “Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını inceleyen komisyonumuz çalışıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye’yi yolundan döndüremezler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye’yi yolundan döndüremezler" dedi.

En Çok Okunan Haberler

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.