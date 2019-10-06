HABER

MHP’liler "Kuşatma" filmini izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın girişimiyle kentteki MHP’liler, Ahmet Şafak’ın yapımcı ve senarestliğini yaptığı "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini izledi.MHP’liler, aileleriyle birlikte sinema etkinliğinde bir araya geldi.

MHP’liler "Kuşatma" filmini izledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın girişimiyle kentteki MHP’liler, Ahmet Şafak’ın yapımcı ve senarestliğini yaptığı "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini izledi.
MHP’liler, aileleriyle birlikte sinema etkinliğinde bir araya geldi. MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’ın katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir AVM’deki sinema salonu MHP’lilere ayrıldı. Sinema salonunda bir araya gelen partililer, ünlü sanatçı Ahmet Şafak’ın yapımcılığı üstlendiği ve yazıp oynadığı ‘Kuşatma Yedi Uyuyanlar’ filmini izledi.
Sinema etkinliği öncesi açıklamalarda bulunan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Ülkücü hareketin sanatçılarından Ahmet Şafak’ın yazıp yönettiği ve oynadığı Kuşatma filmi için bütün Gaziantep teşkilatı olarak bir aradayız. İl başkanımız, belediye başkanımız, ocak başkanımız ve partililerimizin hepsi burada. Bugün ülkücüler sinemaları kuşattılar. Tüm vatandaşlarımızı da bu film için sinemaları kuşatmaya bekliyoruz. Ülkücüler yaparsa en iyisini yapar. Bu etkinliğe çocuklarla da katıldık. Onlar bizim geleceğimiz. Onlarla beraber olmak ve hafta sonunu onlarla beraber geçirmek güzel bir duygudur. O yüzden ailecek hep beraber buradayız” dedi.

"Yakın tarihte yaşadığımız olaylar anlatılıyor"
Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, filmde Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı olayların anlatıldığını vurgulayarak, “Profesyonelce çekilmiş ve yakın tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı olaylarla ilgili objektif ve güzel bir film yapılmış. Filmin yapımcısından oyuncusuna herkese teşekkür etmek gerekiyor. Bu film Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın zamanda yaşamış olduğu kuşatmayı çok iyi bir şekilde izah ediyor ve bu kuşatmanın yarılması için milliyetçilerin nasıl mücadele ettiği çok güzel bir şekilde işlenmiş” ifadelerini kullandı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
MHP Gaziantep İl Başkanı Muzeffer Çelik, “Bu filmde emeği olan Ahmet Şafak Bey’e ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Türk dünyasının ve aziz Türk milletinin her alanında hareket eden ülkücü hareket sanat alanında da sinema ile yaptığı hizmeti taçlandırmış durumda. Bu işe omuz vermek için bütün Gazianteplileri bu filmi izlemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül ise Türk milletini filmi izlemeye davet ederek, "Ülkücü hareketin yetiştirmiş olduğu kıymetli sanatçımız Ahmet Şafak Bey’in Kuşatma filmini beraber izlemek için kıymetli milletvekilimiz, belediye başkanımız, il başkanımız ve teşkilatlarımızla hem fiziki olarak hem de gönül olarak bir araya geldik. Ben bütün Türk milletini Ahmet Şafak’ın Kuşatma isimli filmini izlemeye davet ediyorum. Etkinliği düzenleyip, ülkücü camiayı bir araya getiren Gaziantep Milletvekilimiz Ali Muhittin Taşdoğan’a da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan tarafından organize edilen etkinliğe Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ve Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül ile çok sayıda partili katıldı.

MHP’liler

MHP’liler

MHP’liler

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!
Prof. Dr. Karadeniz: "20 öğrenciyi BM Cenevre Müdürlüğüne göndereceğiz”Prof. Dr. Karadeniz: "20 öğrenciyi BM Cenevre Müdürlüğüne göndereceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.