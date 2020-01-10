MHP'lilerden Parlamento Muhabirleri Derneğine Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

"Bu, bizim açımızdan çok komik bir öneri ve teklif. Biliyorsunuz, 15 Temmuz 2016'dan sonra TBMM'de bu konuyu araştırmak için komisyon kuruldu. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler bu komisyona katıldı. Ancak ortada rapor yok. Acaba CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini komisyona havale ederek sümen altına mı atmak istiyor, meseleyi polemik içinde boğdurup mundar etmek mi istiyor?

Burada gazetecilerin "FETÖ’nün siyasi ayağı" tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Akçay, "Sayın Genel Başkanımız FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele konusunda adım atılması, ilerlemenin sağlanması gerektiğini ifade etti, ses hemen CHP'den geldi." dedi.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Acaba CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini araştırma komisyonuna havale ederek sümen altına mı atmak istiyor, meseleyi polemik içinde boğdurup mundar etmek mi istiyor?" diye sordu.

CHP önce kendi içinde FETÖ komisyonu kurarak başlasın bu işe. Çünkü CHP'li bazı eski yöneticiler, milletvekillerinin, bu konuda CHP yönetimine ve Genel Başkanına yönelik ciddi ithamları oldu. Mesela eski milletvekilleri Yılmaz Ateş, Yıldıray Sapan'ın açıklamaları oldu. Urla belediye başkanları FETÖ'den tutuklandı. Yılmaz Ateş'i CHP'den ihraç eden CHP yönetimi acaba Urla belediye başkanı için ne yaptı? CHP önce kendine bir baksın. Bu konuda tutarlı politikalar izlesin."

Akçay, "15 Temmuz 'tiyatro, komplo' diyenlerin, 'asıl darbe 20 Temmuz'daki OHAL ilanı' diyenlerin, mitinglerde FETÖ'cüleri alkışlatanların, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili ciddi tutum ve anlayışının olduğunu düşünmek abesle iştigal olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un 'Elinde bilgi belge olan savcılığa başvursun.' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akçay, devletin gerekli istihbaratı olduğunu belirtti. Güvenlik ve yargı birimlerinin bu konuda adım atmasını isteyen Akçay, "Burada şikayete bağlı bir suç söz konusu değil." diye konuştu.