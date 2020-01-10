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  4. MHP'lilerden Parlamento Muhabirleri Derneğine Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

MHP'lilerden Parlamento Muhabirleri Derneğine Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Acaba CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini araştırma komisyonuna havale ederek sümen altına mı atmak istiyor, meseleyi polemik içinde boğdurup mundar etmek mi istiyor" - "Gençlerin ekonomik imkanlarını, hayat şartlarını bir an önce sağlayarak erken evlenmelerinde fayda var. Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Acaba CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini araştırma komisyonuna havale ederek sümen altına mı atmak istiyor, meseleyi polemik içinde boğdurup mundar etmek mi istiyor?" diye sordu.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Burada gazetecilerin "FETÖ’nün siyasi ayağı" tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Akçay, "Sayın Genel Başkanımız FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele konusunda adım atılması, ilerlemenin sağlanması gerektiğini ifade etti, ses hemen CHP'den geldi." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "TBMM'de araştırma komisyon kuralım." teklifi yaptığını anımsatan Akçay, şunları kaydetti:

"Bu, bizim açımızdan çok komik bir öneri ve teklif. Biliyorsunuz, 15 Temmuz 2016'dan sonra TBMM'de bu konuyu araştırmak için komisyon kuruldu. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler bu komisyona katıldı. Ancak ortada rapor yok. Acaba CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini komisyona havale ederek sümen altına mı atmak istiyor, meseleyi polemik içinde boğdurup mundar etmek mi istiyor?

CHP önce kendi içinde FETÖ komisyonu kurarak başlasın bu işe. Çünkü CHP'li bazı eski yöneticiler, milletvekillerinin, bu konuda CHP yönetimine ve Genel Başkanına yönelik ciddi ithamları oldu. Mesela eski milletvekilleri Yılmaz Ateş, Yıldıray Sapan'ın açıklamaları oldu. Urla belediye başkanları FETÖ'den tutuklandı. Yılmaz Ateş'i CHP'den ihraç eden CHP yönetimi acaba Urla belediye başkanı için ne yaptı? CHP önce kendine bir baksın. Bu konuda tutarlı politikalar izlesin."

Akçay, "15 Temmuz 'tiyatro, komplo' diyenlerin, 'asıl darbe 20 Temmuz'daki OHAL ilanı' diyenlerin, mitinglerde FETÖ'cüleri alkışlatanların, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili ciddi tutum ve anlayışının olduğunu düşünmek abesle iştigal olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un 'Elinde bilgi belge olan savcılığa başvursun.' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akçay, devletin gerekli istihbaratı olduğunu belirtti. Güvenlik ve yargı birimlerinin bu konuda adım atmasını isteyen Akçay, "Burada şikayete bağlı bir suç söz konusu değil." diye konuştu.

"Biz FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini 15 Temmuz'dan sonra gündemine almış bir parti değiliz." diyen Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan çok daha uzun yıllar önce sadece FETÖ değil hiçbir informel ve illegal yapının partiye sızmaması için gereken tedbiri aldığını, bu konuda açıklamalar yaptığını dile getirdi. Akçay, "Bu konuya baştan beri gereken hassasiyet gösterildiği için bu tür yapıların MHP içinde hayat bulması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evlilik dışı ilişkiler ve evlilik yaşına ilişkin değerlendirmelerinin anımsatılması üzerine Akçay, "Gençlerin ekonomik imkanlarını, hayat şartlarını bir an önce sağlayarak erken evlenmelerinde fayda var. Erken yaşta evlenmek de hayatın bir hakikatidir. Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz." dedi.

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