MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 8-9 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1969'da Adana'da kurulan MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünde kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti.
Avcı, 8 Şubat'ta genel başkan yardımcılarının katılımıyla Menderes Spor Salonu'nda açılacak sergide MHP'nin 1969'daki kongresine ilişkin görseller, partinin seçim afişleri ve pankartlarının yer alacağını aktardı.
9 Şubat'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk sunacaklarını belirten Avcı, "Kutlama programlarımız Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.
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