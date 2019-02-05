MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 8-9 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1969'da Adana'da kurulan MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünde kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti.

Avcı, 8 Şubat'ta genel başkan yardımcılarının katılımıyla Menderes Spor Salonu'nda açılacak sergide MHP'nin 1969'daki kongresine ilişkin görseller, partinin seçim afişleri ve pankartlarının yer alacağını aktardı.

9 Şubat'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk sunacaklarını belirten Avcı, "Kutlama programlarımız Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

