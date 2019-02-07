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MHP'nin 50. yılına özel almanak

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 10:10 | Son Güncelleme

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde kurulan Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından MHP'nin tarihinin, Türkiye'deki siyasi gelişmeler eşliğinde aktarıldığı almanak hazırlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde oluşturulan Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından partinin kuruluşunun 50. yılına özel almanak hazırlandı.

Parti, kuruluşunun 50. yılını 8-9 Şubat tarihlerinde Adana'da bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Etkinlikler kapsamında Bahçeli'nin öncülüğünde kurulan TASAV tarafından 50. yıl almanağı hazırlandı. MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in hayatının da yer aldığı almanakta, Hindistan'daki görevi sonrasında ülkeye dönüşünden başlayarak, MHP ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının kuruluşu ve parti tarihi, Türkiye'deki siyasi gelişmeler eşliğinde tarihi anlatılıyor.

Partinin kurultayları, seçim beyannameleri ve miting programından fotoğraflar da bulunan almanakta, MHP'nin 50 yılı 5 tarihsel bölümde sunuluyor.

TASAV, "Düşünce Dünyasında Türkiz" dergisi için de özel bir sayı çıkardı. Siyasetçi ve akademisyenlerden oluşan birçok kişinin makalelerini bir araya getiren "MHP'nin 50. Yılı Özel Sayısı", partinin yarım asırlık serüvenini çeşitli açılardan inceleyen yazıları okuyucuyla buluşturuyor.

- Adana'daki kutlama

MHP, etkinlikler çerçevesinde, Adana'da, 1969'da kongrenin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu'nda, partinin 50 yıllık süreçteki seçim afişleri ile fotoğraflar ve objelerin yer aldığı bir sergi açacak.

Kutlamanın yapılacağı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması öncesi aralarında Ahmet Şafak, Mustafa Yıldızdoğan ve Kaya Kuzucu'nun da bulunduğu ülkücü sanatçılar konser verecek.

Bahçeli'ye, aracı fuar alanına yaklaştığında elinde Türk bayrağı bulunan gençlerle, 16 Türk devletinin bayrağını taşıyan 9 motosikletli eşlik edecek. Fuar alanındaki kutlamada mehter takımı da yer alacak.

Kutlamalarda, MHP'nin bayraktarlığını yaptığı fikrin, "yalnızca bir iktidar olma değil, milli beka mücadelesi olduğu" mesajı verilecek.

- "Bir ülkünün peşinde 50 yıl"

Etkinlikler çerçevesinde parti binasına Kurucu Genel Başkan Türkeş ile Bahçeli'nin fotoğrafları ile "Bir ülkünün peşinde 50 yıl" ve "Vazgeçilmez yeminle 50 yıl" ifadelerinin yer aldığı dev afişlerle Türk ve MHP bayrakları asıldı.

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 9 Şubat Cumartesi günü akşamı, genel merkez önünde ışık gösterileri yapılacak.

Genel merkez binasının üzerinde yer alan helikopter pistine gök tarayıcısı ışıklar yerleştirilirken, bina yüzeyine 50. yıl logosu sinevizyon cihazlarıyla yansıtılacak.

MHP Genel Merkez binasının gece ve gündüz drone ile çekilen görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi de hazırlandı.

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