MHP’nin adayından geri çekilme tepkisi:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, geri çekilme iddialarını doğrulamadı. Ayan, 31 Mart gününe kadar seçim çalışmasının süreceğini belirtti. Hamdi Ayan, kamuoyunda Cumhur İttifakı doğrultusunda MHP’nin adayının çekileceğine yönelik Zonguldak’ın da yer aldığı iddialara, "Onlar öküz altında buzağı ararlar" dedi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı aday çıkarttığı Zonguldak’ta Cumhur İttifakı’nın yapılacağı iddiaları kamuoyunda geniş yer buldu. MHP’nin adaylarını çekeceği iddiaları üzerine MHP’nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayan, "Bu konuyla ilgili basında çıkan bir haber doğrulutsunda yerel basına yansıyan bir takım haberler olduğunu takip ettim. Başta şunu söylemem gerekir ki bazı basın yayın organları benim siyasi hayatım boyunca hiç MHP ile ilgili olumlu bir haber yapmamıştır. Bu bazı basın yayın organları, genellikle öküz altında buzağı ararlar. Pireyi deve yaparlar. Yine böylesi haberlerden bir tanesini gördünüz. Bu gün ben Türkiye Kamu-Sen’de toplantı yaptım. Güçlü bir şekilde bizi karşıladılar. Şimdi yine ekibimizle birlikte büro açılışını yapacağız. Hemen arkasından ev toplantısı yapacağız. Akşam yine toplantılar şeklinde programlarımız devam ediyor. Bize gelmiş, bize söylenen hiçbir şey yok. Genel merkezimiz bu konuyla ilgili işimizin sahipleri olan genel başkan yardımcılarımız olsun, ’Sizler işinize bakın, partimizin adayısınız. 31 Mart seçimlerine kadar Zonguldak’ta seçimleri alın.’ dediler. Talimat bize böyle geliyor. Bunun dışında gelmiş bir şey yok. CHP bizim seçimden çekilmemizi istiyor. Buradan demek ki MHP’nin adayı güçlü çıkıyor. Demek ki Hamdi Ayan favori durumdadır. Seçimi almaya en yakın adaydır. Bu bakımdan da herkes bizi hedef almaya başladı. Siyasi süreçlerde bunlar olur diyoruz. Sonuç itibariyle iki gün içerisinde YSK’ya listeler teslim edilecek. O saatten sonra şimdi benim çekilmem üzerinden algı oluşturan, benim çekilmem üzerinden seçim alacağını ifade edenler o gün geldiğinde Zonguldaklı hemşehrilerimizden seçmenlere ne söyleyecekler. O zaman onlara kalan şey müsaade edecekler ve biz seçimleri alacağız" dedi.