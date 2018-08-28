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MHP’nin Af Düzenlemesi Teklifi Tartışılıyor

28.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

MHP ve AKP’nin af konusunda görüştükleri dile getirilse de henüz iktidar partisinden MHP’nin teklifi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. CHP affa kategorik olarak karşı değiliz derken HDP ve İyi Parti ise henüz parti görüşünü açıklamadı

MHP’nin Af Düzenlemesi Teklifi Tartışılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerden önce yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı cezaevinde ziyaretinden sonra gündeme getirdiği “af” teklifi büyük ölçüde olgunlaştı.

MHP’nin teklifinin 1 Ekim’deki yeni yasama yılı açılışının ardından hızla komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki heyetin hazırlamış olduğu af tasarısı, genel af öngörmüyor.

Buna karşın ceza infaz sürelerinden belli indirimler yapılacak. Örneğin infaz süresinin 1/4’ünü yatmış bir hükümlü tahliye edilebilecek. Bu kişiler 10 yıl denetimli serbestliği tabi olacak.

Af düzenlemesinden yararlanan kişi, daha sonra suç işlerse tahliyesi sırasında kalan süre eklenerek yeniden hapis yatacak.

MHP yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, cezaevinde bulunan 246 bin hükümlüden 120 bini hazırlanan düzenlemeden yararlanacak.

Hazırlanan af teklifi terörle ilgili suçlarından hüküm giyenleri kapsamıyor.

Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozanlar, devlete karşı savaşa tahrikte bulunanlar, düşman devlete maddi yardım yapanlar, hükümete ve yasama organına karşı suç işleyenler, cinsel saldırı suçu işleyenler, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar, işkence yapanlar, silahlı örgüte üye olanlar, Orman Kanunu’nu ihlal edenler af kapsamı dışında bırakılıyor.

Seçim sürecinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de bugün TBMM Başkanı olan Başbakan Binali Yıldırım gündemlerinde af olmadığını dile getirmişlerdi. MHP ve AKP’nin af konusunda görüştükleri dile getirilse de henüz iktidar partisinden MHP’nin teklifi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

AKP ve MHP af konusunda anlaşsa bile TBMM’deki çoğunlukları teklifin yasalaşmasına izin vermiyor. Parlamentoda 340 sandalyesi bulunan iki parti, 20 milletvekilinin daha oy vermesine ihtiyaç duyacak.

CHP: “Affa kategorik olarak karşı değiliz ama suç örgütü liderleri çıkacak mı?”

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin kategorik olarak affa karşı olmadığını söylese de aftan kimin yararlanacağının açıklık kazanmasının önemine dikkat çekti.

Özel, “Sayıyorlar, terör suçları olmayacak, kadına yönelik şiddet suçları olmayacak, çocuk istismarı olmayacak. Bir de olacakları saysana. Olmayacakları biliriz biz. Mesela mafya örgütleri liderleri çıkacak mı? Mafya liderleri, suç örgütlerinin liderleri İstanbul'u, Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini haraca bağlamış olan bir takım suç örgütlerinin liderleri çıkacak mı? Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi af ediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategori olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Toplumsal mutabakat varsa parlamentoda aranması gereken siyasi mutabakattır” dedi.

CHP’li Özel’in suç örgütü lideri olarak kastettiği isimler arasında MHP liderinin “ülkü ve ülke sevdalısı yiğitler” olarak tanımladığı Kürşat Yılmaz ve Alaattin Çakıcı da bulunuyor.

Teklifi hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk gazetesinden Kübra Par’a verdiği röportajda “Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım. Bu arkadaşlarımızın yıllar önce serbest kalması lazımdı. Hakimlik sıfatını kaybetmiş kişiler tarafından, sırf ülkücü olmaları sebebiyle cezalar verildi” yorumunda bulundu.

HDP’li Bilgen: “Af teklifi toplumsal mağduriyetleri gidermeli”

Hakların Demokratik Partisi ise henüz MHP’nin af teklifi konusunda parti görüşünü açıklamadı.

Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Bu konunun iki önemli boyut var. Burada AKP ve MHP’nin pazarlık ve restleşme boyutu var. Aralarındaki iktidar mücadelesi var. Biz bunun dışındayız. Diğeri ise Türkiye’de şu anda binlerce düşünce suçlusu cezaevinde. Bu kişilerin kapsam dışı tutulacağı söyleniyor. Burada yargılama sistemi, adaletsizliğin ta kendisidir. Ama bununla ilgili bir şey önerilmiyor. Biz toplumsal mağduriyeti giderecek ve toplumsal talebi kapsayacak bir değişikliği uygun buluruz” dedi.

İYİ Parti, af teklifi ile ilgili görüşünü Çarşamba günü belirleyecek

İYİ Partili yetkililer ise teklifin netleşmesinin ardından görüşlerini açıklayacaklarını söylüyor.

Amerika’nın Sesi’nin konuştuğu İYİ Parti yöneticisi, yarın toplanacak başkanlık divanı toplantısı ve grup başkan vekilleri toplantısından sonra partinin görüşünün netleşeceğini ifade etti.

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