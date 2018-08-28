MHP’nin Af Düzenlemesi Teklifi Tartışılıyor

Buna karşın ceza infaz sürelerinden belli indirimler yapılacak. Örneğin infaz süresinin 1/4’ünü yatmış bir hükümlü tahliye edilebilecek. Bu kişiler 10 yıl denetimli serbestliği tabi olacak.

Seçim sürecinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de bugün TBMM Başkanı olan Başbakan Binali Yıldırım gündemlerinde af olmadığını dile getirmişlerdi. MHP ve AKP’nin af konusunda görüştükleri dile getirilse de henüz iktidar partisinden MHP’nin teklifi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

AKP ve MHP af konusunda anlaşsa bile TBMM’deki çoğunlukları teklifin yasalaşmasına izin vermiyor. Parlamentoda 340 sandalyesi bulunan iki parti, 20 milletvekilinin daha oy vermesine ihtiyaç duyacak.

CHP: “Affa kategorik olarak karşı değiliz ama suç örgütü liderleri çıkacak mı?”

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin kategorik olarak affa karşı olmadığını söylese de aftan kimin yararlanacağının açıklık kazanmasının önemine dikkat çekti.

Özel, “Sayıyorlar, terör suçları olmayacak, kadına yönelik şiddet suçları olmayacak, çocuk istismarı olmayacak. Bir de olacakları saysana. Olmayacakları biliriz biz. Mesela mafya örgütleri liderleri çıkacak mı? Mafya liderleri, suç örgütlerinin liderleri İstanbul'u, Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini haraca bağlamış olan bir takım suç örgütlerinin liderleri çıkacak mı? Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi af ediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategori olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Toplumsal mutabakat varsa parlamentoda aranması gereken siyasi mutabakattır” dedi.