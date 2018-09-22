MHP'nin af teklifi : Terör, cinayet, kadınlara, çocuklara, Atatürk'e karşı suçlar kapsam dışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin af teklifini kamuoyuna duyurdu. MHP'nin af teklifine göre; 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim, Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları, inayet, cinsel , Kadın - çocuklara yönelik suçlar ve Atatürk aleyhine işlenen suçların kapsam dışı kalması öngürülyor.
Basın toplantısı düzennleyen Feti Yıldız, tekliflerini pazartesi günü meclis başkanlığına sunacaklarını ve düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 163 bin hükümlünun faydalanacağını belirtti.
Yıldız'ın açıkladığı, teklifin ana hatları şöyle;
Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı.
MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası
Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar
Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum