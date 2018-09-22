MHP'nin af teklifi : Terör, cinayet, kadınlara, çocuklara, Atatürk'e karşı suçlar kapsam dışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin af teklifini kamuoyuna duyurdu. MHP'nin af teklifine göre; 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim, Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları, inayet, cinsel , Kadın - çocuklara yönelik suçlar ve Atatürk aleyhine işlenen suçların kapsam dışı kalması öngürülyor.

Basın toplantısı düzennleyen Feti Yıldız, tekliflerini pazartesi günü meclis başkanlığına sunacaklarını ve düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 163 bin hükümlünun faydalanacağını belirtti.

Yıldız'ın açıkladığı, teklifin ana hatları şöyle;