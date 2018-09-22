MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin "Af teklifi"ne ilişkin, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." dedi. Yıldız, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin af konusundaki kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Kanun teklifini hazırlama nedenlerine ilişkin bilgi veren Yıldız, şunları söyledi: "Hazırladığımız kanun teklifinin amacı, FETÖ mensubu hakim ve savcıların geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda açtığı yaraların onarılmasıdır. Hain FETÖ örgütünün adalet sistemimiz içerisinde yapmış olduğu kadrolaşmanın sağladığı avantajla siyasi, ideolojik ve ekonomik olarak hasım gördüğü kişileri hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, cezalandırma ve yok etme yollarına başvurduğu bilinen bir hakikattir. Örgüt, binlerce kişiyi haksız yere cezalandırmış ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu hukuksuz uygulamanın tamamına Türk toplumu tanıktır."

Yapılan hukuka aykırı işlemler sonucu verilen kararlar ile son yıllarda Türkiye'de tutuklu hükümlü sayısında çok ciddi artışlar meydana geldiğini savunan Yıldız, cezaevlerindeki fiziki koşullar ve doluluk oranlarına dikkati çekti. - "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar kapsam dışı" "Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Cezaevlerimizde dün itibarıyla 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır." diyen Yıldız, cezaevleri ve infaz hukukuyla ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemlerin, 2018 yılının mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirildiğini savundu. Yıldız, kanun teklifinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp, milli hareketi başlatma tarihi olan 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır." dedi. Feti Yıldız, adalet sistemi içerisindeki haksızlıkların ve mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesiyle hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması, toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması amacıyla Anayasa'nın 10. Maddesi'nde düzenlenen eşitlik ilkesi gereğince, hukuksal durumları aynı olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme maruz tutulması gözetilerek, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezalardan indirim yapılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

Yıldız, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." ifadesini kullandı. Kanun teklifinin birinci maddesindeki amaç kısmını okuyan Yıldız, şöyle devam etti: "Bu kanunun amacı, 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir. İkinci madde olarak kapsam maddemizde, kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir. İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir. Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kavuşturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı. Soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilir."

Yıldız, pazartesi günü kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, cezaların alt sınırının belirlenmesinde, TCK'nın 61'inci maddesindeki ölçütler esas alınarak, "teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler"in göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Ceza indiriminin geri alınmasına ilişkin de açıklamada bulunan Yıldız, ikinci madde uyarınca salıverilen hükümlülerin tahliye tarihine kadar kasıtlı bir suç işlemesi ve hapis cezasının kesinleşmesi halinde yapılan indirimin geri alınarak, cezaların infazına başlanacağını söyledi. - Kapsam dışındaki suçlar Yıldız, kanun kapsamı dışındaki suçları ise şöyle sıraladı: "5237 Sayılı TCK'nın 76'ncı maddesindeki soykırım, 77. maddesindeki insanlığa karşı suçlar, 78. maddesindeki örgüt, 81'inci maddedeki kasten öldürme, 82'nci maddedeki kasten öldürmenin nitelikli halleri, 90'ıncı maddedeki insan üzerinde deney, 91'inci maddedeki organ doku ticareti, 94'üncü maddedeki işkence, 95'inci maddedeki neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, 96'ncı maddedeki eziyet, 102'nci maddedeki cinsel saldırı, 103'üncü maddedeki çocukların cinsel istismarı, 104'üncü maddedeki reşit olmayanla cinsel ilişki, 105'inci maddedeki cinsel taciz, 302'nci maddedeki devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili, 303'üncü maddedeki düşmanla işbirliği yapmak, 304'üncü maddedeki devlete karşı savaşa tahrik, 305'inci maddedeki temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma ve bunun için yarar sağlama, 306'ncı maddedeki yabancı devlet aleyhine asker toplama, 307'nci maddedeki askeri tesisleri tahrip, 308'inci maddede düşman devletle maddi ve mali yardım, 309'uncu madde anayasayı ihlal, 310'uncu maddedeki cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, 311'inci maddedeki yasama organına karşı suç, 312'nci maddedeki hükümete karşı suç, 313'üncü maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, 314'üncü maddedeki silahlı örgüt, 315 maddedeki silah sağlama, 316'ncı maddedeki suç için anlaşma, 317'nci maddedeki askeri komutanlıkların gaspı, 318'inci maddedeki halkı askerlikten soğutma, 319'uncu maddedeki askerleri itaatsizliğe teşvik, 320'nci maddedeki yabancı hizmetine asker yazma yazılma, 321'inci maddedeki savaş zamanında emirlere uymama, 322'nci maddedeki savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, 323'üncü maddedeki savaşta yalan haber yapma, 324'üncü maddedeki seferberlikle ilgili görev ihlali, 325'inci maddedeki düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, 326'ncı maddedeki devletin güvenliğine ilişkin belgeler, 327'deki devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, 328'deki siyasal veya askeri casusluk, 329'da düzenlenen devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, 330'daki gizli kalması gereken bilgileri açıklama, 311'de düzenlenen uluslararası casusluk, 332'de askeri yasak bölgelere girme, 333'deki devlet sırlarından yararlanma ve devlet hizmetlerine sadakatsizlik, 334'de yasaklanan bilgileri temin, 335'inci maddedeki yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, 336'ncı maddedeki yasaklanan bilgileri açıklama, 337'de düzenlenen yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, 338'de taksir soncu casusluk fiillerinin işlenmesi suçu. 339'daki devlet güvenliğine ilişkin belgeleri elinde bulundurma suçları ve bu suçların eski ceza kanunumuzdaki karşılığı olan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, 5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu'ndaki suçlar kanun teklifimizin kapsamı dışındadır."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, cezadan 5 yıl indirimin, ceza hesaplaması üzerinden nasıl olacağı sorusu üzerine, örnek olarak 24 yıl ceza alan birinin, cezasının üçte ikisini, yani 16 yıl ceza çektikten sonra tahliye edildiğini, bu indirimin de bu 16 yıl üzerinden yapılacağını anlattı. Yıldız, "Devlete, hükümete, milli savunmaya karşı suçlar, adam öldürme suçları, cinsel suçlar, çocuklara karşı yapılan cinsel suçlar, Orman Kanuna ait suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki suçlar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışıdır." diye konuştu. - "AK Parti'nin Sayın Sözcüsü bizim teklifimizi henüz görmedi" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Yıldız, "AK Parti'nin Sayın Sözcüsü bizim teklifimizi henüz görmedi. Sizlere de genel hatlarıyla anlattık. Pazartesi günü kanun teklifimizi verdiğimizde diğer partilerle birlikte paylaşırlar. Bunu değerlendirip, bizim bu düzenlememize sıcak bakarlarsa elbette bu kanunun TBMM'de kabulü gerçekleşir." yanıtını verdi.