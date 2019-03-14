MHP'nin Aksaray mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank-palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır." dedi.

Bahçeli, partisince Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mart'ta Aksaray'da bulunmalarının bir tesadüf olmadığını belirtti.

Bugünün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu vurgulayan Bahçeli, başta hekimler ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastaların doktorlara, doktorların kendilerine emanet olduğunu ifade eden Bahçeli, "Allah onların eksikliğini göstermesin. Sağlıklı bir nesil ve sıhhatli bir gelecek için gece gündüz demeden çalışan hekimlere yürekten müteşekkiriz. Derdi veren Allah dermanını kulundan esirgemez. Aksaray her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Aksaray'ın çaresi ise Milliyetçi Hareket Partisi'dir. MHP ile birlikte Aksaray'ın yüzü gülecek Aksaray'a bereket, huzur ve bolluk gelecektir." diye konuştu.