MHP'nin Aksaray mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terör örgütleri, vahşi emperyalizm ve ekonomik suikastçılar, bölücü mihraklar, yeni hükümet sistemini kabullenemeyen siyasi devşirme ve düşükler, kaybımızı, zaafımızı, zayıflamamızı ve çözülmemizi projelendiriyorlar. İşte bu yüzden beka diyoruz. Bu nedenle 31 Mart seçimlerini milli beka üzerinden okuyoruz." dedi.

Bahçeli, partisince Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti'nin milliyetçiliği ve milliyeti bilmediğini belirtti.

"Ne adamlığı bilirler ne de erdemli olmayı" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Onlar gitsin HDP ile fısıldaşsınlar. Onlar gitsin PKK ile yanak yanağa versinler. Onlar gitsin, YPG, PYD ve FETÖ muhipliği ile meşgul olsunlar. Zira yaptıkları budur, yapacakları da budur. Zillet ittifakı denen, tekere sokulan çomaktır. Zillet ittifakı, yürüyen kervana kast eden haydutluktur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır. Zillet ittifakı gelsin de Aksaray'daki coşkuya kulak versin. Aksaray'daki milli diriliş ruhunu görsünler. Fakat yapamazlar, buna dayanamazlar, tahammül edemezler. Kulakları var duymaz, gözleri var görmez dilleri var söylemez, hele hele kalpleri var mühürlendiğinden işlemez."