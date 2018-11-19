MHP'nin Alaşehir Belediye Başkan adayı Uçak oldu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Ali Uçak'ı yeniden aday gösterdi.

MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun yapmış olduğu değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 30 ismin daha belediye baykan adaylıkları açıklandı. Açıklanan listede Manisa'nın Alaşehir ilçesinin mevcut Belediye Başkanı 45 yaşındaki Ali Uçak da yer aldı. Aday gösterilmesini değerlendiren evli 4 çocuk babası Uçak, "Mübarek gecede mübarek görev bana verildi. Allah'ın izniyle aynı hızımızla tam gaz görevimize devam edeceğiz. Benim için sürpriz olmadı. Çok güzel bir haber. Belediye hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Çok mutluyum. Allah'ın izniyle bizi bu göreve layık görenleri mahçup etmeyeceğiz, başaracağız" dedi.

Uçak, geçen 24 Haziran'daki genel seçimlerde Gökhün Karaçoban'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesinin ardından Alaşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmişti. Uçak, belediye başkanlığı öncesinde yaş sebze ve meyve ticareti ile uğraşıyordı.

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