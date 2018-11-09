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MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.
MHP'de, 31 Mart 2019 yerel seçimi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın olduğu açıklandı. Parti binasında yapılan aday açıklama toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale ile çok sayıda partili katıldı. Partililer salona sığmayınca bina dışına konulan hoparlörden konuşmalar dinlendi. Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek, başladığı konuşmasında, "MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümmet Akın'dır. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Gazamız mübarek olsun" dedi. Başkan Akın ise "26 ay önce bu yola çıktık. Bu zaman içinde Aydın'ı karış karış gezdik. Sorunları yerinde gördük ve inceledik. Projelerimizi şimdiden hazırladık. Seçimi kazanacağız, buradan söz veriyoruz. Aydın'a hizmet için geliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından kalabalık, parti binası önünde toplandı. Mehteran takımı 'Başkan Ümmet Akın' diye tezahüratta bulundu.

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MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli olduMHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli olduMHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu

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