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MHP'nin Aydıncık'ta seçim sonuçlarına itirazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:35 | Son Güncelleme

MHP'nin Aydıncık'ta seçim sonuçlarına itirazı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir'in seçim sonuçlarına ilişkin dün yaptığı itirazın kabul edilmesiyle oylar, Çekerek İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda MHP'nin oyu 998'den 999'a çıkarken, AK Parti'nin oyu bin 3'te kaldı.

Özdemir, AA muhabirine, İlçe Seçim Kurulunun, dilekçelerindeki itiraz maddeleri dikkate almadan karar verdiğini öne sürerek, İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını söyledi.

Selahattin Özdemir, "Aydıncık seçim çevresinde yapılan seçimde 9 sanıkta belediye başkan seçim sonuç tutanaklarındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması amacıyla sandık seçmen listelerindeki imzalarla karşılaştırılarak, geçerli ve geçersiz oylar zarflar da incelenip yeniden sayılmalı." dedi.

Aydıncık'ta, kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aydıncık seçim sonucuna itiraz Yozgat

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