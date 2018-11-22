MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören teklifi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören teklifine ilişkin, "Teklif gündeme gelir, tartışılırsa CHP olarak biz vicdanımızla ve bize toplumun verdiği değer yargılarıyla hareket edeceğiz. 'CHP yüzünden biz bu affı çıkaramıyoruz' diyenler, büyük yalancıdır, iftiracıdır." dedi.

Sertel, erken yaşta evlilikler dolayısıyla cezaevinde bulunanlar ile adi suçlardan tutuklu olan bazı mahkum yakınlarıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde 264 bin 144 kişi bulunduğunu ve bu kişilerin insanlık dışı şartlarda cezalarda çektiğini savundu.

MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'ni seçimler öncesinde Meclis gündemine getirdiğini anımsatan Sertel, "İnsanların umutlarını kaşıyarak partinize oy aldınız, siz oy dolandırıcısısınız, oy istismarcısısınız. Çünkü 7 aydır bunu gündeme taşıyan bir parti olarak Mecliste bunun gereğini yapmıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.