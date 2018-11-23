MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören teklifi

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz." dedi.

Kalyoncu, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından verilen, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalyoncu, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Meclisteki basın toplantısında, MHP için "oy avcısı" ifadelerini kullanarak partisini töhmet altında bıraktığını söyledi.

Sertel'i eleştiren Kalyoncu, "Kimse MHP'ye hakaret edemez, buna yeltenen kişi sonuçlarına katlanır. Bu söylemler oy bezirganlığı ve en basit ifade ile hadsizliktir." diye konuştu.

Hasan Kalyoncu, MHP olarak "cezaevinde yatan kader kurbanlarını toplumsal yaraya dönüşen bir mesele olarak gördüklerini" ve 24 Haziran seçimlerinden önce bu sorunu çözeceklerine dair millete söz verdiklerini dile getirdi. Kalyoncu, MHP dışında hiçbir partinin konuya duyarlı olmadığını savundu.