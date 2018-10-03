MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Gerçekten bir af yasası çıkartılacaksa geniş tabanlı uzlaşıyla Anayasa'nın eşitlik ilkesi doğrultusunda çıkarılmalıdır." dedi.

Başarır, Meclis'te CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim yapılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasıyla yüz binlerce ailenin umutlandığını söyledi.

Af tekliflerinin gerçek bir kitlesi, sembolü olması gerektiğini belirten Başarır, bu sembolün cezaevindeki bir anne ya da onun cezaevinde büyütmek zorunda olduğu bir çocuk, icra iflas kanunundan hükümlü olan yüz binler olabileceğini ifade ederek, "Ama bir af kanunu teklifinin sembolü, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı olamaz." diye konuştu.

Söz konusu teklifin mimarının MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız olduğunu aktaran Başarır, şunları kaydetti:

"Feti Yıldız'a sormak istiyorum. Kendisi uzun süreden beri Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yapmış mıdır? Cezaevinde ne kadar görüşmüştür? Ne zamandan beridir görüyordur? İlişkileri nedir? Eğer gerçekten Feti Yıldız, Alaattin Çakıcı'nın avukatı ise bu çok vahim bir durum. Hem Meclis hem hukukumuz hem de bu af yasasını bekleyen masum insanlar adına.