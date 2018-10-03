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MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: - "Gerçekten bir af yasası çıkartılacaksa geniş tabanlı uzlaşıyla Anayasa'nın eşitlik ilkesi doğrultusunda çıkarılmalıdır"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Gerçekten bir af yasası çıkartılacaksa geniş tabanlı uzlaşıyla Anayasa'nın eşitlik ilkesi doğrultusunda çıkarılmalıdır." dedi.

Başarır, Meclis'te CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim yapılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasıyla yüz binlerce ailenin umutlandığını söyledi.

Af tekliflerinin gerçek bir kitlesi, sembolü olması gerektiğini belirten Başarır, bu sembolün cezaevindeki bir anne ya da onun cezaevinde büyütmek zorunda olduğu bir çocuk, icra iflas kanunundan hükümlü olan yüz binler olabileceğini ifade ederek, "Ama bir af kanunu teklifinin sembolü, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı olamaz." diye konuştu.

Söz konusu teklifin mimarının MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız olduğunu aktaran Başarır, şunları kaydetti:

"Feti Yıldız'a sormak istiyorum. Kendisi uzun süreden beri Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yapmış mıdır? Cezaevinde ne kadar görüşmüştür? Ne zamandan beridir görüyordur? İlişkileri nedir? Eğer gerçekten Feti Yıldız, Alaattin Çakıcı'nın avukatı ise bu çok vahim bir durum. Hem Meclis hem hukukumuz hem de bu af yasasını bekleyen masum insanlar adına.

Bir partinin genel başkan yardımcısı affı, halk için mi yoksa suç örgütü liderleri için mi istiyor? Bunlar kamuoyuna izah edilmelidir. Gerçekten bir af yasası çıkartılacaksa geniş tabanlı uzlaşıyla Anayasa'nın eşitlik ilkesi doğrultusunda çıkarılmalıdır. Kişiye özel hem de mafya liderine özel çıkartılacak bir af, Türkiye'yi dünya kamuoyunda küçük düşürecektir."

- Elbistan Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç ise Elbistan Şeker Fabrikasının özelleştirildiğini, özelleştirme öncesinde eylemler yaptıklarını hatırlattı.

"Özelleştirmeyin. İşçiler işsiz kalacak. Çiftçi perişan olacak." dediklerini aktaran Öztunç, Elbistan Şeker Fabrikası özelleştikten sonra işçilerin çoğunun işinden atıldığını, şimdi de çiftçiye darbe vurulduğunu savundu.

Öztunç, çiftçinin sattığı şeker pancarı karşılığında fabrika tarafından belli miktarda ücretsiz küspenin verildiğini ancak özelleştirmeden sonra küspenin tonundan yükleme karşılığı 20 lira alındığını söyledi.

Öztunç, fabrikanın sözleşmeye aykırı davrandığını ileri sürdü.

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

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