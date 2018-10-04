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MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam: - "Şahıslara karşı işlenen suçlarda haksızlığa uğrayan kişinin kendisinin veya varisinin onayı olmadan başka bir mekanizmanın kararı ile affetmek adalet duygusu ile bağdaşmaz"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "Şahıslara karşı işlenen suçlarda haksızlığa uğrayan kişinin kendisinin veya varisinin onayı olmadan başka bir mekanizmanın kararı ile affetmek adalet duygusu ile bağdaşmaz." dedi.

İslam, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yazılı basının durumuna değinerek AK Parti iktidarına destek olmayan kesimlerin kağıt krizi ile karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Kendisinin de bir KHK mağduru olduğunu ifade eden İslam, kamudan atılan mağdurların özel sektörde bile çalışamaz hale getirildiğini ve adeta "sivil ölüme" terk edildiklerini savundu.

İslam, bir gazetecinin MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim yapılmasına ilişkin kanun teklifi hakkındaki görüşünü sorması üzerine, "Şahıslara karşı kadın cinayetleri, tecavüzler ve öldürme olayları gibi suçlar yaşanıyor. Şahıslara karşı işlenen suçlarda haksızlığa uğrayan kişinin kendisinin veya varisinin onayı olmadan başka bir mekanizmanın kararı ile affetmek adalet duygusu ile bağdaşmaz." diye konuştu.

Devlete karşı işlenen suçlar tanımının tarih boyunca muhalefetin aleyhine kullanıldığını, bu suç tanımının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten İslam, "Eğer bir insan fikir suçlusu ise ve mala bir zararı yoksa bunların da en geniş biçimde af kapsamına alınması lazım. Terör, cinayet ve mala zararı kastetmiyorum. Yazdığı yazı nedeniyle ve fikrinden dolayı bir kişinin mahkum edilmesi hakkaniyetle bağdaşmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Mecliste yapılacak teklifleri destekleyeceklerini dile getiren İslam, "Saadet Partisi daima mağdurların yanında olduğu gibi bu konuda da mağdurların yanında olacaktır." dedi.

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af teklifi Cihangir İslam

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