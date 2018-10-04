MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "Şahıslara karşı işlenen suçlarda haksızlığa uğrayan kişinin kendisinin veya varisinin onayı olmadan başka bir mekanizmanın kararı ile affetmek adalet duygusu ile bağdaşmaz." dedi.

İslam, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yazılı basının durumuna değinerek AK Parti iktidarına destek olmayan kesimlerin kağıt krizi ile karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Kendisinin de bir KHK mağduru olduğunu ifade eden İslam, kamudan atılan mağdurların özel sektörde bile çalışamaz hale getirildiğini ve adeta "sivil ölüme" terk edildiklerini savundu.

İslam, bir gazetecinin MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim yapılmasına ilişkin kanun teklifi hakkındaki görüşünü sorması üzerine, "Şahıslara karşı kadın cinayetleri, tecavüzler ve öldürme olayları gibi suçlar yaşanıyor. Şahıslara karşı işlenen suçlarda haksızlığa uğrayan kişinin kendisinin veya varisinin onayı olmadan başka bir mekanizmanın kararı ile affetmek adalet duygusu ile bağdaşmaz." diye konuştu.