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MHP'nin bazı suçların ceza sürelerindeki indirim teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan: - "Af gibi çok önemli bir meselenin, özellikle siyasi tutsakları dışında bırakan bir biçimde ele alınması ve MHP'nin, AKP ile sürdürdüğü bir pazarlığın vesilesi haline getirilmesini doğru görmüyoruz"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Af gibi çok önemli bir meselenin, özellikle siyasi tutsakları dışında bırakan bir biçimde ele alınması ve MHP'nin, AKP ile sürdürdüğü bir pazarlığın vesilesi haline getirilmesini doğru görmüyoruz." dedi.

Turan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, çok sayıda çocuğun anneleriyle cezaevinde olduğunu söyledi.

"Cezaevlerinde çok uzun zamandır yoğun insan hakkı ihlalleri yaşanıyor." diyen Turan, kendisinin de cezaevinde bulunduğunu, insan hakkı ihlallerini yakından bildiğini ve son derece dramatik durumların yaşandığını öne sürdü.

Bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları anlatan Turan, "Koğuşlarda ortak kullanım alanlarında ve tüm odalarda kameraların olması mahkumlara yönelik psikolojik eziyet. Cezaevinde kantine yazdığınız siparişler haftada bir defa hücrenizin önüne getirilir. Bunların fiyatı dışarıdaki fiyatların en az 4-5 kat üzerindedir. Sayımlarda içtima usulü dayatılıyor." görüşünü savundu.

Basın mensuplarının "Af tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Turan, "Gerçekten cezaevleri sorunu çözülmek isteniyorsa biz bunun içerisinde herhangi bir ön koşulsuz olarak varız. Af gibi çok önemli bir meselenin özellikle siyasi tutsakları dışında bırakan bir biçimde ele alınması ve MHP'nin, AKP ile sürdürdüğü bir pazarlığın vesilesi haline getirilmesini doğru görmüyoruz." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevleri HDP Mersin MHP Rıdvan Turan

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