MHP’nin Çağrısı İyi Parti’de Kurultayı Etkilemedi

İyi Parti 4. Olağanüstü Kurultayı, olası erken seçime hazırlanma süreci kapsamında yönetimi ve parti teşkilatını güçlendirme hedefiyle ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yuvaya dönüş” çağrısından olumsuz yönde etkilenmemiş görüntüsüyle gerçekleşti. Ekim 2017’de kurulmasının ardından ana muhalefet partisi CHP’yle oluşturduğu “Millet İttifakı”yla merkez sağ siyasette söz sahibi olma amacındaki İyi Parti, bugün TBMM’de 39 milletvekiliyle 5’nci parti konumunda. Türkiye siyasetinde eski içişleri bakanı olmasıyla güçlü kadın aktörlerden birisi olarak tanınmış Meral Akşener’in liderliğindeki İyi Parti, bugünkü kurultayı ile 31 Mart Yerel Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yeni döneme hazırlanmayı amaçlıyor. İyi Parti’nin tüzüğünü güncelleme ve parti yönetimini yeniden belirleyeceği olağanüstü kurultay kararı ise Ankara siyasetini hareketlendi. İyi Parti, Akşener ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Devlet Bahçeli yönetimini değiştirmeyi hedefleyen Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi isimlerce yürütülen muhalefet süreci sonucunda ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla İyi Parti’nin merkez sağda ülkücü-milliyetçi hareket kökenine dayandığı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz günlere kadar MHP Lideri Bahçeli ise, milliyetçiliği sadece kendi siyasi partisi ukdesinde gördüğünü belirterek, İyi Parti’den “İP” diye söz ederek bu siyasi partiyi terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçluyordu. Ancak Bahçeli, önceki gün Twitter aracılığıyla İyi Parti’nin kurultayını adres göstererek eski dava arkadaşlarına bu partiden ayrılma çağrısında bulundu. Bu noktada İyi Parti’nin bugünkü kurultayında Bahçeli’nin çağrısına nasıl tepki verileceği merak konusuydu. İyi Parti 4. Olağanüstü Kurultayı’nda bugün Bahçeli’nin adı anılmadı ancak çağrısına karşı “iktidar yürüyüşü” ve “umutlu” yanıtı verildi. “Bugün geleceğin ilk günü” başlığıyla gerçekleştirilen kurultayda, CHP’yle “Millet İttifakı” olarak girilmiş olan yerel seçimler sonuçları “başarı” olarak değerlendirildi. ​Akşener MHP’den ayrılışlarını överek iktidar mesajı verdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay konuşmasında Bahçeli’nin adını zikretmedi ancak MHP’den ayrılış sürecini işaret ederek, yerel seçimler sonuçlarıyla AKP iktidarı karşısında korku duvarını yıktıklarını söyledi. Akşener, “Bundan 2 buçuk yıl önce, “Sen ne dersen, o olsun ağam” deseydik; biz de, “Haksızlık karşısında susanlardan” olsaydık; biz de, iktidarın hatalarını görmezden gelip, bir anda en büyük savunucusu olsaydık; bu uzun ve meşakkatli yola çıkacak cesareti bulamasaydık; bugün Türkiye’nin bir değişim umudu olur muydu? Cesaret bulaşıcıdır… Biz, korku duvarlarını yıktık. Biz, sönen umutları yeniden alevlendirdik. Kadını erkeği, genci yaşlısı, bu umut sayesinde sandıklara koştu. Milletimiz bu umut sayesinde, şımarık iktidarın kulağını çekti. Biz bu umudun mimarlarıyız” dedi.

MHP’nin milliyetçi siyasetteki tek adres olma iddiasına yanıt verdiği gözlemlenen Akşener, “Milliyetçiliği kulüp üyeliği zannedenlere söylüyorum. Sizin bölücü ve ayrıştırıcı üslubunuza, ‘milliyetçilik İyi Parti’de olur’ diye cevap vermeyeceğim. Çünkü milliyetçiliğin sahibi bellidir. Türk milliyetçiliğin tapusu, Türk milletine aittir” ifadesini kullandı. İktidar cephesinde telaşı yol açtıklarını görüşünü anlatan Akşener, bugünkü kurultayı gelecek seçim sürecine güçlü hazırlanma amacıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aksine kamuoyu anketlerinden memnuniyet duyduğunu da söyledi. Akşener, “Korkuları öyle büyük ki… Çünkü hakikatin güçlü sesiyiz. Bugün, korkularına yenilerini eklemek üzere bir aradayız. Bugün, iktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz. Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki ne yapacağız? Milletimiz, İYİ Parti iktidarını hayal etmekle uğraşmayacak, görecek ve bilecek. Şüpheler yerini umuda ve inanmışlığa bırakacak. Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız. Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak, yeni bir anayasa hazırlayacağız. Bize yüzde 51 yetmez. Öyle bir anayasa hazırlayacağız ki toplumsal mutabakat neymiş görecekler. Her bir Türk vatandaşı bilecek ki, 'Devletim beni korur, devletim beni aç ve açıkta bırakmaz.' Her bir Türk vatandaşı bilecek ki 'Olur da bir haksızlığa uğrarsam, Ankara'da hakimler var.' Her bir genç bilecek ki 'Benim devletim bana en iyi eğitimi sağlar. Devletim bana iş olanağı sağlar. Devletim beni ele muhtaç etmez.' Her bir kadın bilecek ki 'Bana kalkan el olursa, devletim o eli kırar.' Kadına şiddet gösterenleri, adaletin şiddeti ile tanıştıracağız” diye konuştu.

​Kurultay eleştirisine de “demokrasi” gerekçesiyle yanıt verildi İyi Parti’nin kurulalı iki yıl olmasına karşın yeniden kurultay sürecine girmesine yönelik eleştirilere ise “demokrasi ve seçim” gerekçesiyle yanıt verilmesi de dikkat çekti. İyi Parti Lideri Meral Akşener, “Bizde böyle. Biz, kendi delegesinin iradesinden köşe bucak kaçanlardan değiliz. Biz, delegenin imzasını yok saymak için iktidara yanaşanlardan değiliz. Biz, koltuğumuzu korumak uğruna kırk takla atanlardan da değiliz. Biz, Türkiye için vadettiği demokrasiyi, kendi partisinden esirgeyecek kadar şuursuz, hiç değiliz. Bizde böyle, böyle olmaya devam edecek. Tanıştırayım, bunun adı demokrasi. Önce İyi Parti'de, pek yakında tüm Türkiye'de” dedi. İyi Parti bugünkü kurultayında uzun süredir Türkiye siyasetinde pek görülmeyen şekilde parti yönetimini genel başkan tarafından belirlenmiş “anahtar liste” olmaksızın sadece çarşaf listeyle yapma kararı da aldı. Bu durumu Akşener, “Genel İdare Kurulu'nun çarşaf listeyle seçileceğini belirterek, "Bu çarşaf liste benim hayalimdi. Bugüne kadar bulunduğum siyasi partilerde genellikle yarı çarşafın içinden çıktım geldim. Ama çarşaf şudur, bu partiyi kuran, zor zamanda beraber olduğumuz, her türlü itip kakılmaya karşı dimdik ayakta durmuş bu salonu şereflendiren herkes benimdir. Siyasi Partiler Yasası'nın ve ona bağlı olarak tüzüğün genel başkanlara bıraktığı bir hak var, 50 kişiden az müracaat olursa iş problemli olmasın diye. İlan ediyorum o hakkımı kullanmayacağım. Aday olan arkadaşlarımızı siz seçeceksiniz” sözleriyle açıkladı.

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, çarşaf listeyle siyasette gerçek bir demokrasi sürecini işlettiklerini ve genel başkan tarafından buna müdahalede bulunulmadığını söyledi. İyi Parti’nin en üst yönetim organı olan Genel İdare Kurulu’nu (GİK) çarşaf liste üzerinden delegelerce seçerek önemli bir demokrasi dersi vereceğini kaydeden Türkkan, Türkiye’de demokrasi talep ederken öncelikle buna kendi siyasi partilerinden başladıklarını söyledi. Kurultaydaki delege sayısı merak konusu oldu Bu arada İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı’nın kurultayı açılışında 1060 kurultay delegesinden 748’inin salonda hazır bulunduğunu açıklaması ise kulislerde “Acaba Bahçeli’nin çağrısı yanıt buldu mu?” sorusunu tetikledi. Salonda yer almayan kurultay delegelerince toplu istifa girişiminde bulunulacağı ve MHP’ye geçebilecekleri iddia edildi. Ancak bu iddia, ilerleyen saatlerde 841 delege tarafından kurultaya katılım gösterildiğini bilgisi paylaşılarak, üstü kapalı olarak yalanlandı.