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MHP'nin Denizli Büyükşehir adayı Ebru Leman Kalkan

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayının mimar Ebru Leman Kalkan olduğunu açıkladı.

MHP'nin Denizli Büyükşehir adayı Ebru Leman Kalkan

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayının mimar Ebru Leman Kalkan olduğunu açıkladı.
MHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Ebru Leman Kalkan oldu. Aday gösterilmesini değerlendiren mimar Kalkan, "Ülkücü Hareket'in liderinin bir büyükşehirin adaylığına beni layık görmesi nedeniyle gurur duydum. Bayrağı yere düşürmemek, Ülkücü Hareket'in kadına verdiği önemi göstermek için çalışacağım. Ülkücü Hareket'ten gelen tecrübelerimi de yaymak için elimden geleni yapıp, bana güvenenleri utandırmayacağım" dedi.
'PROJELERİ TAKDİR GÖRDÜ'
MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk de Ebru Leman Kalkan'ın adaylığı ile ilgili olarak, "Ebru Hanım, uzun yıllardır partinin içinde Kadın Kolları Başkanlığı yapmış, Genel Merkez Kadın Hareketi öncülerinden biri. Geçen hafta perşembe günü Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, projelerini sundu. Takdir gördü ve aday olarak açıklandı. Kendisi Denizli'nin sorunlarını bilen, mimar olması nedeniyle imarı bilen, projeleri olan birisi. Kendisi siyasetten yetişmiştir, mesleğinde de başarılı biridir. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

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MHP'nin Denizli Büyükşehir adayı Ebru Leman Kalkan

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