MHP'nin Erzincan mitingi

ERZİNCAN (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır?" dedi.

Devlet Bahçeli, partisince Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine verilen büyük destekten dolayı Erzincan halkına teşekkür etti.

Bölgenin huzur ve güvenliği sağlam esaslara bağlandıkça, Erzincan'ın ve diğer illerin önünün bütünüyle açılacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadelenin içindedir. Kanlı örgütün dağ kadrosu günbegün erimektedir, insan ve mali kaynakları etkili şekilde kurutulmaktadır. Mehmetlerimiz vurdukça hainler gövdesi kökünden ayrılmış ağaç gibi devrilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ileri atıldıkça teröristler kaçacak delik aramaktadır. Artık mağara kovukları, belediye koridorları çare değildir. Terörle mücadele gücüne güç kattıkça, bununla birlikte tavizsiz mesafe aldıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, nihayet HDP'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır."