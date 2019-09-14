MHP'nin Erzincan mitingi

ERZİNCAN (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’yle yatan CHP, PKK’yla kalkmış, YPG’yle kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvayımilliye'nin izi vardır? Bu CHP'nin neresi aziz Atatürk’ün emanetine benzemektedir? İstiyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün." dedi. Devlet Bahçeli, partisince Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, CHP ve HDP'nin bir arada hareket ettiğini söyledi. "CHP, HDP’yle aynı bedene girmiş, doku ve organ nakli yapmıştır." diyen Bahçeli, şöyle konuştu: "HDP’yle yatan CHP, PKK’yla kalkmış, YPG’yle kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvayımilliye'nin izi vardır? Bu CHP'nin neresi aziz Atatürk’ün emanetine benzemektedir? İstiyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün. Diliyorlar ki, terörle mücadele dursun, yeni bir çözüm süreci başlatılsın. Bekliyorlar ki, yeni bir anayasa yapılsın, Türkiye önce özerklik, sonra federasyon ardından da çözülme ve bölünme aşamalarına paldır küldür girsin. Türkiye ne CHP’ye ne de HDP’ye kurban edilmeyecektir. Türkiye ne teröre ne de emperyalizmin kumpaslarına teslim olmayacaktır. Türk milleti kendi kaderine yine kendisi yön verecek, geleceğin istikametini irade ve irfanıyla çizecektir. "

Bahçeli, Türkiye'nin zalim hesaplara imanla direneceğini belirterek, milli güvenliği savunmak için mücavir toprakların ve komşu coğrafyaların huzur, barış ve istikrarı konusunda gerekenin yapılmasını istedi. Terörün doğduğu bataklıkta boğulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Erzincan'ın güvenliği Fırat'ın doğusundan başlayacaktır. Kilis'in, Hatay'ın, Gaziantep'in, Şırnak'ın, Şanlıurfa'nın, Mardin'in, Hakkari'nin geleceği güney sınırlarımız boyunca göstereceğimiz cesarete, dirayete ve kararlılığa bağlıdır.

Jeopolitik riskleri zamanında okuyup tedbir geliştirmezsek, milli bekamızı tehdit eden oluşum ve menfur ağları isabetle dağıtamazsak biliniz ki sınır ötesindeki tehlikeli yangın evimize sıçrayacaktır. Bunun sonucunda bir vatan kaybı muhtemeldir. Nihai olarak Suriye'yi kavrayan, coğrafyayı kana bulayan iç savaş şartlarının Türkiye’ye intikali mukadderdir.

Erzincan’dan diyorum ki biz bugün vatan savunuyoruz. Bayrak ve millet sevgisiyle yürekleri çarpan her kardeşimi bu savunmaya katılmaya, bir olmaya, beraber olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

- "Türkiye pes etmeyecektir" Dün Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Sakarya Zaferi doğru taktiklerle beslenmiş devasa bir stratejinin mahsulüdür. Aklın ve adanmışlığın mecmudur. İnanmışlığın, iradenin ve istiklal aşkının mükafatıdır. Tarihte hiçbir başarı tesadüfü değildir. Hiçbir zafer kolay yollardan elde edilmemiştir. Millet varsa tarih vardır, tarih varsa hasım ve hainler eksik olmayacaktır. Sakarya'da husumeti yendik, esareti ezdik, işgali çiğnedik. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh da tüm vatandır inancıyla Sakarya kıyılarında düşmanı durdurduk. Aynı irade bugün de geçerlidir. Vatan bütündür, adı Türk vatanıdır. Millet birdir, adı Türk milletidir. Al bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak, Türkiye pes etmeyecektir. Kardeşliğimiz kaderimizdir, kavgamız zalimlerledir." Bahçeli, hiçbir Türk vatandaşının ülkede ikinci sınıf olmadığını ifade ederek, Türkiye’nin zencisinin, ötekisinin, yabancısının olmadığını ve olmayacağını aktardı.

- "Birlikte geleceğin güçlü Türkiye'sinin temellerini kazacağız" Bu topraklara geri dönmek, sıkışınca kaçmak, zoru görünce bırakıp gitmek için gelmediklerini, 948 yıldır da kiracı olarak bulunmadıklarını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti: "Her karışını şehit kanlarıyla çizdiğimiz, her zerresine emek verip ter akıttığımız aziz vatanımızı nice fedakarlıklarla müdafaa ettik. Yine müdafaa edeceğiz, kutlu ceddimizin emanetini çiğnetmeyeceğiz.

Bir olacağız, diri olacağız, birlikte Türk milletinin adını, anılarını ve muazzam onurunu yaşatacağız.

Hiç kimseyi ayırmayacağız. Kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun bu bayrak benim, bu vatan benim, bu millet şerefim diyen herkesi kucaklayacağız, birlikte geleceğin güçlü Türkiye'sinin temellerini kazacağız, vizyonunu belirleyeceğiz. İnandık, başaracağız. Hedefledik, ulaşacağız. Ülkülerimizin şafağında ilkelerimizin ışığıyla uyanacağız. Milletimizin istikbali parlak, istiklali tam, bekası eksiksiz olsun istiyoruz. Vatanımızın güvenliği, esenliği, selamet ve saadeti ebedi olsun diyoruz. Devletimizin varlığı, birliği, dirliği kalıcı, kuvvetli ve kudretli olsun diliyoruz. "