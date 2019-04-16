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MHP’nin Iğdır itirazı reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 20:09 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Iğdır’da il başkanlık seçiminin iptali için yaptığı itirazı reddetti.MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Iğdır’da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK’ya itirazda bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Iğdır’da il başkanlık seçiminin iptali için yaptığı itirazı reddetti.
MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Iğdır’da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK’ya itirazda bulunmuştu. YSK, MHP’nin itirazını reddetti. Iğdır’da Cumhur İttifakı’nın adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin sonrasında Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Kurulun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan oy sayımında, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268 oy
Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP’li aday İsa Yaşar Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

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