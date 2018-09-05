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MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yeniden aday gösterilecek

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sözlü, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçim

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