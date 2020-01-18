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  4. MHP'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı

MHP'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

MHP'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatını verdiği "İnsanlığın Huzuru Projesi" kapsamında oluşturulan komisyon, hazırlık toplantısı yaptı.

Ataşehir'de gerçekleştirilen toplantıya alanında uzman akademisyen ve bilim insanları katıldı. Toplantı öncesinde proje hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Projeyi çok kısa sürede hazırlamış olacağız. Bu İnsanlığın Huzuru Projesi büyük bir ses getirecek. Sadece Türkiye'den getirmeyecek bu ses, inanıyorum ki hem bölgeden hem de dünyadan yankı bulacak." dedi.

Başkanlığını Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar'ın yürüttüğü komisyonun istişare ve değerlendirme çalışmalarını bitirdikten sonra kısa sürede uygulamaya geçeceklerini aktaran Yönter, "Önce tefekkür edip sonra tezekkür ediyoruz, istişare edip değerlendirme yapıyoruz. Bir hazırlık safhasından geçiyoruz. Bugün yaklaşık 10'a yakın akademisyenimiz uzmanımız burada olacak. Onlarla beraber değerlendirmede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

İzzet Ulvi Yönter şunları kaydetti:

"Bugün Genel Başkanımız siyaset ve liderlik okulunda bir açıklama yaptı. Dedi ki: 'Huzur herkesin layık olduğu bir değerdir, insanlık halidir.' Huzur hakkımız değil mi? Huzurun ekonomik, sosyal, psikolojik, tarihi, kültürel boyutu var. Bütün bu alanlara çalışan kafa yoran düşünen değerli ilim insanlarımızla kültür insanlarımızla münevverlerimizle biz insanlığa Sayın Genel Başkanımızın liderliğiyle onun açmış olduğu yolda yürüyüp bu projeyi hazırlayacağız. Türkiye'nin Türk milletinin huzuruna sunacağız. Hazırlık aşamasındayız, kısa sürede hazırlayacağız inşallah."

Katılımcılar toplantıda projeyle ilgili fikirlerini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
insanlığın huzuru projesi MHP

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