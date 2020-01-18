MHP'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatını verdiği "İnsanlığın Huzuru Projesi" kapsamında oluşturulan komisyon, hazırlık toplantısı yaptı.

Ataşehir'de gerçekleştirilen toplantıya alanında uzman akademisyen ve bilim insanları katıldı. Toplantı öncesinde proje hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Projeyi çok kısa sürede hazırlamış olacağız. Bu İnsanlığın Huzuru Projesi büyük bir ses getirecek. Sadece Türkiye'den getirmeyecek bu ses, inanıyorum ki hem bölgeden hem de dünyadan yankı bulacak." dedi.

Başkanlığını Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar'ın yürüttüğü komisyonun istişare ve değerlendirme çalışmalarını bitirdikten sonra kısa sürede uygulamaya geçeceklerini aktaran Yönter, "Önce tefekkür edip sonra tezekkür ediyoruz, istişare edip değerlendirme yapıyoruz. Bir hazırlık safhasından geçiyoruz. Bugün yaklaşık 10'a yakın akademisyenimiz uzmanımız burada olacak. Onlarla beraber değerlendirmede bulunacağız." ifadelerini kullandı.