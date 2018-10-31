HABER

MHP'nin İstanbul adayının Dalan olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan: - "Bu asparagas haberlere kimse inanmasın. MHP'nin de böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum. Gelse de kabul etmeyeceğim" - "Tekrar siyasete girmem için herhalde aklımı yitirmem lazım"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini aday göstereceğine ilişkin haberleri yalanlayarak, "Bu asparagas haberlere kimse inanmasın. MHP'nin de böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum. Gelse de kabul etmeyeceğim." dedi.

Bedrettin Dalan, adaylık iddialarıyla ilgili haberler üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, bu habere teşekkür bile etmeyeceğini çünkü siyasetin dışında olduğunu ve tekrar girmeyeceğini defalarca söylediğini kaydetti.

Geçmişte İstanbul'a 5 yıl hizmet ettiğini anımsatan Dalan, şöyle konuştu:

"5 yılın sonunda tam 11,5 seneyle yargılandım. Hepsinden beraat ettim, 1,5 sene sonra da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmaya başladım. Hala da yargılanıyorum. Yani FETÖ kumpasından hala yargılanıyorum. Bunları yaşamış bir adam olarak tekrar siyasete girmem için herhalde aklımı yitirmem lazım. Kaldı ki şu anda çok sevdiğim ve kendimi verdiğim bir uğraş dalındayım. O da bilim, ilaç üretme ve insanlığa hizmet... İnsanlığa hizmet siyaset üstü bir şeydir, beni de çok mutlu ediyor. Onun için bu asparagas haberlere kimse inanmasın. MHP'nin de böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum, bir yerden bir şey uydurdular. Birisi bir şey uydurur herkes inanır ya... Yok öyle bir şey, gelse de kabul etmeyeceğim."

PARTNERİlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....İlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....
Yapay zeka dini şiddeti engelleyebilir mi?Yapay zeka dini şiddeti engelleyebilir mi?
'Jet Fadıl'ın Antalya'daki arsası icradan satılıyor'Jet Fadıl'ın Antalya'daki arsası icradan satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dala

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

TSK'dan Kobani'de terör örgütü PYD'ye topçu ateşi

TSK'dan Kobani'de terör örgütü PYD'ye topçu ateşi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.