MHP’nin Kampanyası Habertürk’te Tepe Yöneticileri Değiştirdi

Habertürk Televizyonu da bir açıklama yaparak istifayı doğruladı. Kanal, Ankara Temsilciliği görevine Show TV Ankara Temsilcisi olan Sibel Erdem Demirci’yi atadığını duyururken yeni genel yayın yönetmeni hakkında bilgilendirme yapmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından başlattığı #HabertürkTVİzlemiyorum kampanyasından birkaç saat sonra, Türkiye’nin en çok izlenen haber kanallarından Habertürk’ün Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındı. Bunun ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Oğuz istifa etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter yorumları ‘‘edepsizlik ve terbiyesizlik’’ olarak yorumladı ve ‘‘Kudurdunuz değil mi?’’ ifadesini kullandı.

AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ‘‘Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur.Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!’’ diyerek tepkisinin dozunu daha da yükseltti.

Aydemir: ‘‘Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli, eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa onlar da özür dilemeli’’

Yönter’in bu sözlerine bu sabah ‘‘Ebru Baki ile Para Gündemi’’ programına katılan Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’den geldi.

Aydemir, ‘‘Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip ‘tweet’ atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz’’ dedi.