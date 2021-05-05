MHP’nin Kampanyası Habertürk’te Tepe Yöneticileri Değiştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından başlattığı #HabertürkTVİzlemiyorum kampanyasından birkaç saat sonra, Türkiye’nin en çok izlenen haber kanallarından Habertürk’ün Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındı. Bunun ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Oğuz istifa etti.
VOA Türkçe’nin ulaştığı Oğuz, kendisinden istifa istenmediğini ancak oluşan durum üzerine bu kararı aldığını söyledi.
Habertürk Televizyonu da bir açıklama yaparak istifayı doğruladı. Kanal, Ankara Temsilciliği görevine Show TV Ankara Temsilcisi olan Sibel Erdem Demirci’yi atadığını duyururken yeni genel yayın yönetmeni hakkında bilgilendirme yapmadı.
MHP’li Yönter: ‘‘Kudurdunuz değil mi?’’
Salı günü MHP liderinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıkladığı anayasa taslağı Habertürk’teki ‘‘Ebru Baki ile Para Gündemi’’ adlı programda tartışılırken, konuklardan Pınar Hacıbektaşoğlu’nun ‘‘bu öneri 10 dakikada sınavı bitirip kağıdı teslim eden öğrenciye benziyor’’ yorumuna Baki’nin gülmesi MHP’nin tepkisini çekti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter yorumları ‘‘edepsizlik ve terbiyesizlik’’ olarak yorumladı ve ‘‘Kudurdunuz değil mi?’’ ifadesini kullandı.
AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ‘‘Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur.Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!’’ diyerek tepkisinin dozunu daha da yükseltti.
Aydemir: ‘‘Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli, eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa onlar da özür dilemeli’’
Yönter’in bu sözlerine bu sabah ‘‘Ebru Baki ile Para Gündemi’’ programına katılan Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’den geldi.
Aydemir, ‘‘Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip ‘tweet’ atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz’’ dedi.
Ebru Baki de MHP Genel Başkan Yardımcısı’nın sosyal medya paylaşımından sonra çok sayıda küfür ve hakaretle karşılaştığını söyleyerek ‘‘Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz, tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü’’ sözleriyle rahatsızlığını ortaya koydu.
Bu sözlerden yaklaşık beş saat sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bundan sonra Habertürk TV izlemeyeceğini duyurdu. Bahçeli’nin bu çıkışı 7 binden fazla yeniden paylaşım ve 20 binden fazla beğeni aldı.
Partinin ‘‘ikinci adamı’’ olarak kabul edilen Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da ‘‘Habertürk'te boy gösteren Ebru Baki, Bülent Aydemir ve benzerlerine sesleniyoruz; TBMM'de temsil edilen ve maşeri vicdanı aksettiren MHP’nin kurumsal kimliğini, medya kuruluşu sıfatıyla hedef alamazsınız. Gazeteciliğin temel normları arasındaki tarafsızlık ilkesine aykırı olan bu tutum, Türkiye’de yerleşik demokratik teamüllere de mugayir ve hukuksuzdur’’ sözleriyle iki gazeteciyi hedef alırken programdaki sözlerin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu öne sürdü.
MHP’nin tepkisi sonuç verdi
Bu açıklamaların ardından kurulduğu günden bu yana ‘‘gücü özgürlüğünde’’ sloganını kullanan Habertürk yönetimi, Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’i görevden aldı.
Bu duruma itiraz eden kanalın genel yayın yönetmeni Kürşad Oğuz görevinden istifa etti.