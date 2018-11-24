"MHP'nin kararı motivasyonumuzu artırdı"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de devam etmesi ve MHP'nin İzmir'de büyükşehir için aday göstermeme kararının teşkilatlarının motivasyonunu artırdığını belirtti.

Şengül, yaptığı açıklamada, uzun süredir CHP yönetiminde olan İzmir'de birçok sorunun çözüm beklediğini ifade ederek, 31 Mart’taki yerel seçimin önemine dikkati çekti.

Başkan Şengül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı açıklamalarının memnuniyet verici olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de devam etme iradesi zaten güçlüydü. Ama geçtiğimiz dönemde bazı yanlış anlaşılmalar nedeniyle akamete uğramıştı. Cumhur İttifakı iradesinin yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıkması, hepimizde memnuniyet oluşturdu.

Önümüzdeki süreç içerisinde MHP ile birlikte etkin bir çalışma yapıp İzmir'in 15 yıllık CHP yönetiminde biriken sorunlarının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Güçlü bir belediye başkan adayı belirleyerek Cumhur İttifakı olarak İzmir'de başarılı olacağız."

