MHP'nin Kırıkkale mitingi

Hem konuşanı hem de konuşturanı açıkça gördüklerini belirten Devlet Bahçeli, "Diyor ki 'Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Silah fabrikasının satışına onay veren milliyetçi olmaz'. Şu yalana bakın, karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın. 'Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz'. Kılıçdaroğlu tek ayak üstünde bin yalan söylüyor. Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş. Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nın satıldığını söylüyor, yalan. Ortada satış falan yokken 'var' diyor, yalan. Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan. Trump'a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan. Sandık ittifakından bahsediyor, demokrasi güçlerinden söz ediyor, tamamen uydurma, bütünüyle hayal mahsulü."

"Bunların birlikte yalan şantiyesi işletip, yalan rüzgarı estirdiklerini" aktaran MHP Genel Başkanı Bahçeli, şıracının şahidinin de bozacı olduğunu bildirdi.

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Yabancı güçlerden silah alsak daha mı iyiydi? Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 68'e çıkması mı seni üzüyor? Bu mu uykularını kaçırıyor? Ülke kaynaklarının verimli kullanılması seni huzursuz mu ediyor?" diye konuştu.

Sakarya'da kurulu bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne ait olan Tank-Palet Fabrikası'nın satılmadığını anlatan MHP lideri Bahçeli, yalnızca işletme hakkının 25 yıllığına devredildiğini vurguladı.

Bahçeli, satış yokken "var" diye çığlık atmanın yalancılığın daniskası olduğunu ifade ederek, Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baktıklarında, yabancıların eline avucuna mahkum olmalarının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

- "Zillet ittifakı milli varlığımızı baltalıyor"

Atatürk'ün manda ve himayeye hasım olduğuna işaret eden Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi, bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı, bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki; aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır, yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir. İnsanı yalan kadar alçaltan bir şey yoktur. CHP yönetimi aşağıların aşağısına çakılmıştır. İP aynı yolun yolcusudur. Yalan umut hırsızlığıdır, vicdan cinayetidir, günahkarlıktır. Yalan varsa güven yoktur, huzur yoktur, sadakat yoktur."