MHP'nin Kızılcahamam Kampı

Milliyetçi Hareket Partisi ülke ve dünya meselelerini fikri enginliğinden, tarihi derinliğinden, siyasi geleneklerinden feyzalarak yorumlamakta, üstelik yakından takip etmektedir. Milletimizi doğrudan ilgilendiren, siyaseti meşgul eden, insanı ve insanlığı direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla kafa yoruyoruz. 'Bana ne' demiyoruz, 'aman sen de' yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, 'ağrısız başım kaygısız aşım' bahanesiyle duyarsızlık göstermiyoruz. Her soruna şifresiz çözüm yolu oluşturuyoruz. Milliyetçilik, hayatın olağan akışı içinde karşılaşılan her meseleye tutarlı ve tesir düzeyi yüksek çareler üretecek muvaffakiyete ve müteharrik niteliğe sahiptir diyoruz."

"Yeni hükümet sistemini kaldıramayan iç ve dış çevreler krize oynadı. Milli iradeyi geçemeyen, Türkiye'ye diz çöktüremeyen sözde dost ve müttefik ülkeler açıktan Türkiye’ye tavır aldılar. Kuzu postuna bürünmüş canavarlar, demokrasi boyası sürünmüş despot ruhlular, Türk ve Türkiye düşmanlığında soluk almadan mesafe kaydedip mevziye girdiler. Döviz kurları üzerinde baskı kurdular. Ekonomik yıkım için tetikçilerine talimat yağdırdılar. Sandıktan umudunu kesen yerli ve yabancı iş birlikçiler husumet şemsiyesi altında toplandılar.

Döviz suikastçıları, sermaye baronları, siyaset çeteleri, küresel çıkar grupları, para spekülatörleri emir-komuta zinciri içinde harekete edip Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar. Döviz fiyatını yükseltip, bu yolla makroekonomik çehreyi yakmak ve yaralamak için her çirkin yola, her çukur yordama tevessül ettiler. Doğruya doğru, Türkiye bir krize değil, ekonomik mahiyetli haçlı akınına maruz kaldı. Yaşananlar her açıdan ibret verici, her bakımdan infial edicidir. Son iki aydır Türkiye'nin üzerinde her türlü numarayı çevirdiler."