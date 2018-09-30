MHP'nin Kızılcahamam Kampı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program, gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır. Nitekim olması gereken de budur." dedi. Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenledi. MHP'nin dengeli siyaseti, disiplinli teşkilatı, inanmış kadroları, devasa milli duruşuyla umut olmaya, tahribatları onarmaya, tehditleri bertarafa devam edeceğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: "Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir. Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına teslim akla bile getirilemeyecektir. Hıyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da irade ve imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları devireceğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türkiye'nin önünü açacağız. Huzurumuza kast eden fail ve fiilerle mücadelemiz durum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve olgulara göre şekil almadan sürecektir. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla ilerletilecek, ileriye taşınacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, heves ve heyecanla daha da yükseklere çıkarılacaktır."

MHP'nin samanlıkta iğne aramayacağını, çalı dibi taşlamayacağını, harmanda "dene" saymayacağını, karambole atış yapmayacağını ve çölde deve izi saymayacağını vurgulayan Bahçeli, "Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımızı da adam gibi açıklarız. Beyhude işlerle avunmayız. Saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek ayıbımız olmadığından müsterih ve müftehir bir vicdanla hareket ederiz. Arkadan dolaşmaz, kenardan bakmaz, kıyıda köşede el ovuşturmayız. 'Komşuda pişsin bize de düşsün' demeyiz. Biz ki, siyasi ömrü yarım asrı bulan, fikri mazisi bir buçuk asra ulaşan şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket Partisiyiz." diye konuştu. - "Her soruna şifresiz çözüm yolu oluşturuyoruz" Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kamplarının ülke, bölge ve dünya meselelerinin ağırlaştığı, aynı zamanda çatallaşıp çetrefilleştiği bir dönemde gerçekleştiğine işaret ederek, kampla ilgili şu bilgileri verdi: "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri'nden sonraki bu ilk müşterek toplantıda, siyasetin ilgi sahasına giren konular teferruatla değerlendirilmiştir. İki günlük toplantı serimiz gayet verimli geçmiş, başarılı ve ümit verici olmuştur. Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri ve bilim insanlarımız görev ve uzmanlık alanlarıyla ilgili sunum yapmışlar ve dava arkadaşlarımızı sarih bir dille bilgilendirmişlerdir. Bu kapsamda olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin muhtevası, yol haritası, ilke ve esasları, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimleriyle ilgili projeksiyon ve programlanmış stratejik hazırlıklar, Türk dış politikasının tarihsel seyri ve ana gündemi, Yeni Ekonomik Programın özellikleri ve ekonomideki son gelişmeler, bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine ilişkin kanun teklifimizin kapsamı farklı oturumlarda analiz edilerek ayrıntılarıyla milletvekillerimize, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimize aktarılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ülke ve dünya meselelerini fikri enginliğinden, tarihi derinliğinden, siyasi geleneklerinden feyzalarak yorumlamakta, üstelik yakından takip etmektedir. Milletimizi doğrudan ilgilendiren, siyaseti meşgul eden, insanı ve insanlığı direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla kafa yoruyoruz. 'Bana ne' demiyoruz, 'aman sen de' yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, 'ağrısız başım kaygısız aşım' bahanesiyle duyarsızlık göstermiyoruz. Her soruna şifresiz çözüm yolu oluşturuyoruz. Milliyetçilik, hayatın olağan akışı içinde karşılaşılan her meseleye tutarlı ve tesir düzeyi yüksek çareler üretecek muvaffakiyete ve müteharrik niteliğe sahiptir diyoruz." - "Yeni hükümet sistemini kaldıramayan çevreler krize oynadı" 24 Haziran'daki seçimlerinin ardından Türkiye'yi sıkıştırmayı amaçlayan, ülke siyaset ve ekonomisinin mukavemetini kırmayı amaçlayan meşum ve muhasım odakların malum faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yeni hükümet sistemini kaldıramayan iç ve dış çevreler krize oynadı. Milli iradeyi geçemeyen, Türkiye'ye diz çöktüremeyen sözde dost ve müttefik ülkeler açıktan Türkiye’ye tavır aldılar. Kuzu postuna bürünmüş canavarlar, demokrasi boyası sürünmüş despot ruhlular, Türk ve Türkiye düşmanlığında soluk almadan mesafe kaydedip mevziye girdiler. Döviz kurları üzerinde baskı kurdular. Ekonomik yıkım için tetikçilerine talimat yağdırdılar. Sandıktan umudunu kesen yerli ve yabancı iş birlikçiler husumet şemsiyesi altında toplandılar. Döviz suikastçıları, sermaye baronları, siyaset çeteleri, küresel çıkar grupları, para spekülatörleri emir-komuta zinciri içinde harekete edip Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar. Döviz fiyatını yükseltip, bu yolla makroekonomik çehreyi yakmak ve yaralamak için her çirkin yola, her çukur yordama tevessül ettiler. Doğruya doğru, Türkiye bir krize değil, ekonomik mahiyetli haçlı akınına maruz kaldı. Yaşananlar her açıdan ibret verici, her bakımdan infial edicidir. Son iki aydır Türkiye'nin üzerinde her türlü numarayı çevirdiler."

- "Trump, ekonomik saldırının bayraktarı" MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter mesajlarıyla ekonomik saldırıların bayraktarlığını yaptığını, damla damla bardağı taşırdığını ve sabırları aşındırdığını belirterek, şöyle konuştu: "Dövizdeki oynamalar öyle kritik noktalara geldi ki, Türkiye'nin önü perdelendi, ekonomik manzara isyan ettirici şekilde sislendi. Türkiye ekonomisini alt üst etmek için kurulmuş tezgah milli dayanışma ruhuyla hamdolsun bozuldu, hükümetin zamanında müdahaleleriyle toz bulutu dağıtıldı. Döviz fiyatındaki kontrolsüz artışlar frenlendi. Yangın sönmese de şimdilik küllendi. Tehdit geçmese de tedbirlerle kilitlendi, mütecaviz tahrik engellendi. Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu gecikmeyle de olsa devreye girerek kararlarındaki bağımsızlık vasfını gösterdiler. Ne var ki, faiz ve enflasyondaki tırmanışlar milletimizi hem rahatsız etmiş, hem de zora sokmuştur. Hayat pahalılığı artmış, ücret-maaş ve gelirler erimiş; özellikle stokçuluk yapan, fırsatçılığa heveslenen, fahiş zamlara onay veren ahlaksızlar, haksız ve hayasız kazanç peşine düşmüşlerdir. Türkiye ekonomik türbülansta şiddetle sallanırken nemalanmaya, bundan istifadeye çalışan mayası ve meşrebi bozuklar mutlaka afişe edilmeli, yaptıklarının bedeli ödettirilmelidir."

Kendilerine göre, kan emen vampirlerle haksız kar yapan vandalların aynı olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Merakımız odur ki, döviz artarken fiyat etiketlerini kahredici şekilde yükseltenler, döviz inerken aynı irade ve ihtimamı gösterecekler midir? Varlıkta var olup yoklukta araziye uyanlarla, dahası refah ve riski eşit şekilde paylaşmayı bilmeyenlerle hangi istikbali paylaşacağız? Vicdan yerine cüzdanını düşünenler hangi tedrisat çemberinden geçerek bugünlere gelmişlerdir? Şüphe yok ki, fırtınanın şiddeti ne kadar kuvvetli olursa olsun dayanacağız, bedenlerimizle, imanımızla duvar çekeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - "Krize bel bağlamak hem insani hem de insaflı bir hal değil" Türkiye'nin küresel mahfillerde kurgusu yapılan, eşgüdüm halinde kumandası icra edilen ekonomik sabotajın üstesinden geleceğini ve yaralarını saracağına değinen Bahçeli, Türk milletinin özlediği ve hak ettiği refaha muhakkak ulaşacağını dile getirdi. "Kurt kışı geçirir geçirmesine de, yediği ayazı asla unutmaz, unutmayacaktır" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek Yeni Ekonomik Program, gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır. Nitekim olması gereken de budur. Ekonomideki yaprak dökümünden memnuniyet duymak, krize bel bağlamak hem insani hem de insaflı bir hal değildir. Aynı gemide olduğumuzu defalarca ifade ettim. Aynı siperde olduğumuzu pek çok defa dile getirdim. Türkiye’nin felaketinden siyasi rant ummak, el ovuşturmak, sevinç taklaları atmak su katılmamış alçaklıktır. Milletimiz işsiz ve yoksul kalırken; faiz, enflasyon ve kur ateş saçarken hükümet yıpranır mı yıpranmaz mı, böyle gider mi gitmez mi tartışmalarına kilitlenmek, siyasi parsa toplama gayesine kapılmak gayri milliktir, Trump’ın emellerinden farksızdır. Biz, CHP gibi olamayız, CHP gibi davranamayız. Biz diğer candaş, yoldaş ve kandaş yedeklerine benzeyemeyiz. Biz varlığını ve vazgeçilmez değerlerini Türk milletinde bulan Türk milliyetçileriyiz. Türkiye kaybederse hepimizin kaybedeceğini bilir, buna inanırız. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Sabilerimizin, kundaktaki yavrularımızın, emzikli bebeklerimizin, mazlum ve mağdur Anadolu insanının çilesi üzerine siyaset hileleri kurmaz, kuramaz, böylesi bir alçalmışlıktan menfaat bekleyemeyiz. Halas ve hayatımızın merkezinde bir ve beraber olmak vardır ve bu şuur yaşatılmalıdır."

- "Millet ne diyor ona bakarız" Bahçeli, eleştirilecek konular varsa elbette hükümeti eleştireceklerini, laflarını çekmeyip taşı gediğine koymakta gecikmeyeceklerine dikkati çekerek, "Ancak bugünkü ahval ve şerait içinde, bekamızın ve ülke çıkarlarımızın her zeminde, her muhatap karşısında cesaret, dirayet ve hamiyetle savunulmasından da kıvanç duyarız. Bunu söylemekten ise hiç gocunmayız. Cumhurun ittifak tercihine hürmet ve sadakat gösteririz. 'Birileri şunu söylemiş, diğerleri bunu söylemiş', bizim için fasafiso, fuzuli laf kalabalığıdır. Aldırış etmeyiz, 'adam sende' der geçeriz. Millet ne diyor ona bakarız, ülkülerimiz neyi öngörüyor onu seslendiririz." diye konuştu. Ekonomide açık ve gediklerin büyümesi halinde bu çerçevede oluşan delik ve yırtıklardan sadece işsizlik, yoksulluk, sefalet, mağduriyet ve perişanlığın girmeyeceğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi: "Sosyal çalkantı, toplumsal parçalanmışlık, ahlaki dağınıklık, siyasal buhran, dış müdahale ve bağımsızlığımızın gölgelenmesi ekonomideki depremle birlikte sökün eden tehlikeler olarak tezahür edecektir. Ekonomik memnuniyetsizlikleri siyasal tepki ve itirazlara dönüştürme teşebbüsleri, muhalif sesleri konsolide etme denemeleri her defasında gün yüzüne çıkmış ve çıkacaktır. Yakın tarihimiz bunun birçok mahsurlu örneğiyle maluldür. Milli beka önemlidir, ülke güvenliği hayatidir, aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali mümkün olmayan önemdedir. Terörle sonuç alamayanlar, gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmışladır. Biz tarafız, elbette Türkiye'nin safındayız. Ve bu uru koparacağız. Biz Türk milletinin yanındayız, ister ehl-i salip olsun, ister küresel emperyalist komplo olsun, isterse de yedi düvel karşımızda ip gibi dizilsin, biz bu vatandan, bu bayraktan, tek bir insanımızdan asla ama asla ödün vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni zalimler karşısında yiğitçe destekleyecek, tek dişi kalmış canavarlara göğsümüzü korkusuzca siper edeceğiz."

- "Erdoğan'ın sistem eleştirisi Türkiye’nin haklı duruşunu hafızalara kazımıştır" TBMM'nin 27'nci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın yarın başlayacağını anımsatan Bahçeli, bu dönemin Türkiye'nin birikmiş sorunlarına neşter vurulacak bir zamana sahne olacağına işaret etti. Türkiye Cumhuriyetinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle üçüncü evreye demokratik sabır ve istikrar içinde geçiş sağlamasının bir kazanım ve milat olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle konuştu: "Bu bir eşik ve demokratik misaktır. Hükümet sistemindeki yenilenmenin değerini yok saymak gelecek nesillerin haklarından tasarruf etmektir ki, buna da hiçbirimizin hakkı olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte, bölgesel hadise ve ilişki ağlarının sıklet ve ilerleyişi, Irak ve Suriye'nin kuzeyini havi gelişmelerin seyir ve istikameti, Fırat'ın doğusu ve batısındaki arayışların seviye ve ihtirası, yeni hükümet sisteminin kökleşmesindeki çabaların sebat ve insicamı, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, sınır içi ve sınır ötesinde yuvalanan terör örgütleriyle mücadelenin sabır ve ifası, uluslararası ilişkilerin dengeye gelmesindeki çalışmaların seciye ve ivmesi, ekonomideki normalleşme, denge-disiplin-değişim hedeflerinin selaset ve iradesi, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz ve 162 bin 989 hükümlü ve tutukluyu ilgilendiren şartlı ceza indirimi kanun teklifinin selamet ve istikbali, nihai olarak 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinin seçiş ve ihatası bundan sonraki politikaların belirleyici mihenk taşı olacaktır. Sınırlarımızın diğer yakasına tutunup Akdeniz'e kadar açılma ve ulaşma emeli güden terör koridorunun kesin imhasıyla; Türkiye'nin hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyinde milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan belirsizlikleri yenme azmi emperyalist hesapları boşa çıkaracaktır. İnancımız ve beklentimiz budur."