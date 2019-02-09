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MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

Genel Başkan Devlet Bahçeli: (2) - "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız" - "Allah'tan emperyalizmin piyonu değiliz. Allah muhafaza, terör örgütlerinin taşeronluğuna heves etmiyoruz. YPG’ye 'vatanlarını savunanlar', hendek kazan teröristlere 'arkadaş' demiyoruz. 15 Temmuz’a 'tiyatro' diyen alçalmanın muhatabı değiliz. Evet bekçiyiz, kalpleri imanla çarpan vatan bekçileriyiz" - "Tarihimizle kavgalı, milletimizle mesafeli, değerlerimizle arası açık sözde aydınlar, sözde siyaset mühendisleri, çürük demokrasi havarileri için elbette ne söylense beyhudedir. Onlar Türkiye’nin kuyusunu kazmakla meşgul olan köksüzlerdir. Onlar değişim çığlığı atarken aslında teslimiyet ve yabancılaşmayı kelime ve kavram oyunlarıyla öven ve temenni eden ihanet lobisidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız." dedi.

Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve partisinin genel başkan yardımcıları ile yöneticilerinin katılımıyla, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında TÜYAP Adana Fuar Alanı'nda düzenlenen programa iştirak etti.

Devlet Bahçeli, vazgeçilmez yeminle 50 yıla eriştiklerini, bu geçen zamanda vatan sevgisinin kefili olduklarını söyledi.

"Beyaz Türk-zenci Türk" ayrımının maksatlı olduğunu, Türkiye'de hiç kimsenin ikinci sınıf insan şekilde tabir edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bugün de kan aynı kandır, fıtrat değişmemiş, fikir değişmemiş, fiili mücadele değişmemiş ve tıpatıp aynı noktada düğümlenmiştir. Tarihimizle kavgalı, milletimizle mesafeli, değerlerimizle arası açık sözde aydınlar, sözde siyaset mühendisleri, çürük demokrasi havarileri için elbette ne söylense beyhudedir. Onlar Türkiye’nin kuyusunu kazmakla meşgul olan köksüzlerdir. Onlar değişim çığlığı atarken aslında teslimiyet ve yabancılaşmayı kelime ve kavram oyunlarıyla öven ve temenni eden ihanet lobisidir. Biz 50 yıldır bu bedhahlarla mücadele ettik."

- "Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız"

Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi bir beka imtihanı olarak değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü nöbet bizdedir, bugünkü nöbetçiler felaketler karşısında celadet anıtı gibi yükselen milliyetçi-ülkücü harekettir. Bu nöbete girenlere utanmadan 'bekçi' diyorlar.
Akıllarınca alay edip aşağılamaya çalışıyorlar. Ancak battıkça batıyorlar, çakıldıkça un ufak oluyorlar. Bekçilik şerefli bir vazifedir. Sabırla beklemek, sebatla nöbet tutmak onurların en onurlusudur."

"Büyüklük Allah'a mahsustur, ne var ki milletse mevzu bahis, hayattan geçmeyen, ruhunu teslim etmeyen namerttir." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri var, bin defa feda olsun. Eli titreyenin, tereddüt geçirenin billahi kanı kurusun. Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız. Allah'tan emperyalizmin piyonu değiliz.
Allah muhafaza, terör örgütlerinin taşeronluğuna heves etmiyoruz. YPG’ye 'vatanlarını savunanlar', hendek kazan teröristlere 'arkadaş' demiyoruz. 15 Temmuz’a 'tiyatro' diyen alçalmanın muhatabı değiliz. Evet bekçiyiz, kalpleri imanla çarpan vatan bekçileriyiz. Evet bekçiyiz, vatan ve milli bekanın nöbetini, uğruna 'ha ekmek yemişiz ha kurşun' adanmışlığıyla tutuyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu'na, "CHP’nin mirasını yiye yiye kuşa çeviren bela mıdır, cefa mıdır, heba olmuş bir siyaset enkazı mıdır?" diyerek tepki gösteren Bahçeli, "Bu zihniyet sahipleri mazideki ihtişamdan utanan sefillerdir. Utançları daha sonra unutkanlığa dönen gafillerdir. 'Beka sorunu değil, zeka sorunu' var diyen hakikat katilleri, hilkat garibeleridir." ifadesini kullandı.

- "15 Temmuz, ihanetlerin en şiddetlisiydi"

Bahçeli, 15 Temmuz 2016'da dehşet verici bir gece yaşandığını anımsattı.

FETÖ iblisinin silaha davrandığını, bombayı kuşandığını, işgale teşebbüs ettiğini vurgulayan Bahçeli, şunlara işaret etti:

"Türk tarihinde yaşanan ihanetlerin en şiddetlisiydi.
Milli bekamız ağır bir saldırıya maruz kalmıştı. Tarihi 'Şark Meselesi' tekrar masaya koyulacaktı. Anadolu karanlığa gömülecek, Türk milleti birbirine düşecek, mütareke yıllarından daha ağır bir manzara karşımıza çıkacaktı.
Tarih şuuruyla hareket ettik, milli sorumluluğumuzun gereği neyse onu yaptık. Türk milleti sevdalılarını beka nöbetine çağırmıştı. Bu çağrı Çanakkale’yi geçilmez yapan çağrıydı. Bu çağrı ölürsem şehit, kalırsam gazi inancının tezahürüydü. 7 Ağustos Yenikapı buluşmasının ana çatısı beka hissiyatıydı."

(Sürecek)

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

- Genel Başkan Devlet Bahçeli: (2) - "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor
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adana

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