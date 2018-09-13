MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde meclis üyeleri ve belediye personeli ile buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın gelecek dönem aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirten Tuna, "Marifet iltifata tabidir. Başkanımız Kocamaz Bey'in aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey tarafından genel merkezimize davet edildik. 15 yıllık belediye başkanlığımızda hep insana yatırım yaptık, her zaman alçak gönüllü olduk. Bundan sonraki süreçte de durmayacağız ve uyumayacağız. İnsanlarımıza ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getireceğiz" diye konuştu.
ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ
3'üncü dönem Toroslar Belediye Başkanı olan Tuna, aday gösterilmesi ile büyük bir şeref duyduğunu belirterek şöyle konuştu:
"6-7 aylık süreçte Başkanımız Burhanettin Kocamaz Bey ile birlikte çalışarak, kendisinin belediyecilik tecrübelerinden yararlanıp hem Toroslarımıza hizmeti hem de adaylık konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediyemizi yeniden kazanmak adına, durumu provoke edeceklere meydan vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde ömrünün 25 yılını Mersin'e hizmet etmeye adayan başkanımızla birlikte hareket ederek bu kutlu yürüyüşü zaferle sonuçlandıracağız."
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