MHP'nin 'nafaka 5 yılla sınırlansın' teklifi hazır

Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'nafaka ödeme sistemi'nde değişiklik öngören çalışması devam ederken, MHP de 'nafakanın 5 yılla sınırlanması' ile ilgili kanun teklifi hazırladı.

TBMM gündemine alınacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alan, 'nafaka ödeme sistemi' ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürüyor. Adalet Bakanlığı’nın, henüz tamamlanmayan çalışmasına göre nafakaya süre sınırı konulması öngörülüyor. Ancak bu sürenin kaç yıl olacağı konusu henüz netleşmedi. Bakanlık, yasal düzenleme ile ilgili tüm tarafların görüşlerini aldıktan sonra çalışma tamamlanacak.

'MECLİS'E SUNULACAK ÖNCELİKLİ YASALAR ARASINDA'

İki ayrı bakanlığın ortak çalıştığı kanun değişikliği, TBMM’ye sunulacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alıyor. Bakanlıkların taraflarla hazırladığı taslak metne göre; kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi üzerinde görüş birliği sağlandı; ancak, taslak metne son şekli henüz verilmedi.