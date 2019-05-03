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MHP'nin 'nafaka 5 yıllı sınırlansın' teklifi hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'nafaka ödeme sistemi'nde değişiklik öngören çalışması devam ederken, MHP de 'nafakanın 5 yılla sınırlanması' ile ilgili kanun teklifi hazırladı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'nafaka ödeme sistemi'nde değişiklik öngören çalışması devam ederken, MHP de 'nafakanın 5 yılla sınırlanması' ile ilgili kanun teklifi hazırladı.
TBMM gündemine alınacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alan, 'nafaka ödeme sistemi' ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürüyor. Adalet Bakanlığı’nın, henüz tamamlanmayan çalışmasına göre nafakaya süre sınırı konulması öngörülüyor. Ancak bu sürenin kaç yıl olacağı konusu henüz netleşmedi. Bakanlık, yasal düzenleme ile ilgili tüm tarafların görüşlerini aldıktan sonra çalışma tamamlanacak.
'MECLİS'E SUNULACAK ÖNCELİKLİ YASALAR ARASINDA'
İki ayrı bakanlığın ortak çalıştığı kanun değişikliği, TBMM’ye sunulacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alıyor. Bakanlıkların taraflarla hazırladığı taslak metne göre; kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi üzerinde görüş birliği sağlandı; ancak, taslak metne son şekli henüz verilmedi.
MHP’NİN TEKLİFİ HAZIR
MHP grubu da 'süresiz nafaka' ile ilgili kanun teklifi hazırladı. TBMM gündemine taşınması beklenen teklif ile nafakaya sınır getiriliyor. MHP'nin hazırladığı teklife göre; süresiz nafaka ortadan kalkacak. Nafaka alan kadın-erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi en fazla 5 yıl ile sınırlandırılacak. 5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.
Adalet ve Aile Bakanlıklarının, sözkonusu düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin de görüşlerini alacakları belirtildi. Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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