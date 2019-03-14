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MHP'nin Nevşehir mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır"

NEVŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır." dedi.

Bahçeli, partisince Nevşehir Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı seçmenlere emanet ettiğini belirterek, AK Partililerle omuz omuza olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ihanet odaklarının karşısında bulunduğu ifade eden Bahçeli, "Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimle omuz omuzayız, onlarla ayrımız gayrımız yoktur. İstikamet ve irademiz birdir. Çünkü Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Biz Hacı Bektaş Veli hazretlerinin öğüt ve ilkeleri ile yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muasır güç dayanamaz. Kaldı ki zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, güney sınırları boyunca kurulmak istenen sözde Kürt devletine tahammülü olmadığını vurgulayan Bahçeli, CHP ve İYİ Parti ile hareket eden partilerin Türkiye'nin bölünmesine yönelik senaryo hazırlayan güçlerin esiri konumuna düştüğünü savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz. Nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz. Zillet İttifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne, fesat. Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP zillette buluşmuş, zillet ile bütünleşmiş. Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlardır.

CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta, güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik, bunca yıldır niye terörizm ile mücadele ettik."

(Sürecek)

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