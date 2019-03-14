MHP'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır." dedi.

Bahçeli, partisince Nevşehir Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı seçmenlere emanet ettiğini belirterek, AK Partililerle omuz omuza olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ihanet odaklarının karşısında bulunduğu ifade eden Bahçeli, "Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimle omuz omuzayız, onlarla ayrımız gayrımız yoktur. İstikamet ve irademiz birdir. Çünkü Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Biz Hacı Bektaş Veli hazretlerinin öğüt ve ilkeleri ile yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muasır güç dayanamaz. Kaldı ki zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır." şeklinde konuştu.