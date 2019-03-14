MHP'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğimizi ay yıldızlı al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilsin ki tescilli vatan hainidir." dedi.

Bahçeli, partisince Nevşehir Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin bir beka seçimi olduğunu belirterek, "Bu seçimler, hakikat diyenlerle hakikati çiğneyenlerin seçimidir. Bu seçimler, Türkiye sevdalılarıyla Türkiye karşıtlarının seçimidir. Bu seçimler, helal ile haramın seçimidir. Bu seçimler bekayla bela arasında bir seçim olacaktır." diye konuştu.

"Biz Cumhur ittifakıyız." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye'nin kaderi olarak gördüklerini, Türkiye'yi yaşatma konusunda yeminli olduklarını söyledi.

Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşlarla hiçbir sorunlarının olmadığını, Kürt kökenli vatandaşların teröre, bölünmeye, parçalanmaya onay vermeyeceğini vurguladı.