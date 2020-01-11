HABER
  4. MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı

MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısı başladı.

MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısı başladı.
Ankara'da otelde düzenlenen ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı. MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alınacağı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktaracağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Dolmabahçe'de kritik görüşme!Dolmabahçe'de kritik görüşme!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıtMilli Eğitim Bakanı Selçuk’un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı? Sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.