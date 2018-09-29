HABER

MHP'nin "seçim stratejisi" kampı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 18:12 | Son Güncelleme

Kampın ilk gününde af teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yerel seçimler, dış politika ve ekonomideki gelişmelere ilişkin sunumlar yapıldı - Kamp, yarın basına kapalı yapılacak değerlendirmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın toplantısıyla sona erecek

ANKARA/KIZILCAHAMAM (AA) - MHP'nin yerel seçim stratejisini belirlemek üzere düzenlediği kampta, af teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yerel seçimler, Türkiye'nin dış politikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Kızılcahamam Patalya Otel'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, Merkez Yönetim Kurumu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen kampın ilk günkü çalışmaları tamamlandı.

Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayan kampta, Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız Af Teklifi, Mustafa Kalaycı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sadir Durmaz yerel seçimler, Emin Haluk Ayhan ekonomi ve Doç Dr. Yalçın Sarıkaya ise dış politikaya ilişkin sunumlar yaptı.

Kamp, yarın basına kapalı yapılacak değerlendirmelerin ardından Genel Başkan Bahçeli'nin basın toplantısıyla sona erecek.

PARTNERYiyip içip geziyor ama... Bu işi kolay mı sandınız?Yiyip içip geziyor ama... Bu işi kolay mı sandınız?
CHP'den 'Mckinsey' açıklaması(2)CHP'den 'Mckinsey' açıklaması(2)
CHP'den 'Mckinsey' açıklamasıCHP'den 'Mckinsey' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamp MHP seçim Strateji sunum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması

AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması

Erdoğan Almanca konuştu

Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi

Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?

Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.