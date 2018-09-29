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MHP'nin "seçim stratejisi" kampı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

Partinin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında, yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalar ile belediye başkan adayları belirlendikten sonra yürütülecek faaliyetler ele alınacak - Kampta, MHP ile AK Parti arasında yerel seçimde de ittifak yapılması konusu değerlendirilecek - Genel Başkan Bahçeli, kamp öncesi ziyaret ettiği Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı

ANKARA/KIZILCAHAMAM (AA) - MHP'nin yerel seçime yönelik yol haritasını belirlemek için Kızılcahamam'da düzenlediği kamp başladı.

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantılarının yapılacağı Kızılcahamam Patalya Otel'de bugün başlayan kampta, yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalar ile belediye başkan adayları belirlendikten sonra yürütülecek faaliyetler ele alınacak.

MHP ile AK Parti arasında yerel seçimde de ittifak yapılması konusunun değerlendirileceği kampta, mevcut MHP'li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin incelenen dosyalar da gündeme gelecek.

Kampta, ayrıca Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak ve Meclise sunulan af teklifi de değerlendirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

- Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret

Toplantılara katılmak üzere ilçeye gelen Genel Başkan Bahçeli, otele gitmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen ve çay içen Bahçeli, ayrıca parti yöneticileri ve teşkilatla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçeli, ayrıca Şehitler Ağacı'nı da ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra toplantıların yapılacağı otele geçti. Kamp çerçevesinde yapılacak toplantılar basına kapalı gerçekleşecek. Kamp yarın sona erecek.

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