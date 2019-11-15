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MHP'nin 'siyanür' teklifi komisyonda bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 18:28 | Son Güncelleme

MHP'nin, geçen 19 Haziran'da TBMM Başkanlığı'na sunduğu, siyanürün satışını zorlaştıran yasa teklifi komisyon gündeminde bekliyor.

ANKARA, (DHA)- MHP'nin, geçen 19 Haziran'da TBMM Başkanlığı'na sunduğu, siyanürün satışını zorlaştıran yasa teklifi komisyon gündeminde bekliyor.
MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 'Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, 19 Haziran 2019 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif, TBMM Çevre Komisyonu'na havale edildi.
Komisyon gündeminde bekleyen teklif ile siyanür başta olmak üzere çevreye ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satış şartlarının zorlaştırılması, elektronik ortamda satışın engellenmesi, imalat, ambalajlama ve satış şartlarında denetim getirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması amaçlanıyor. Teklif, bu tür zehirli kimyasalların herkes tarafından rahatça satın alınabilmesini önlemeyi düzenliyor. Siyanür başta olmak üzere çevreye ve insan sağlığına zararlı her türlü kimyasal madde-prekürsörlerin elektronik ortamda satışının yasaklanmasını öngören düzenleme ile bu tür kimyasal madde/prekürsörlerin yurtiçinde herhangi bir şekilde üretiminin vaki olması halinde bu maddelerin piyasaya sürülmesine veya üreticisi tarafından faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin tüm işlemler belgelendirilmiş olacak. Yurtdışından ithal edilmiş olan çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasal madde/prekürsörlerin yurtiçinde yeniden ambalajlanarak satışa sunulması ayrıca izne tabi olacak.

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