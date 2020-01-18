MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu Mezuniyet Töreni

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir. Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz." dedi. Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Orta Doğu'da herkesin birbirine hasım olduğunu söyledi. İstikrarlı olmayan, sosyal barışı sağlayamayan, huzuru bulamayan, denge ve düzeni yakalayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesinin mümkün olmadığını belirten Bahçeli, barış ve kardeşlik korunmadan, toplumsal düzen ve ahenk temin edilmeden, ben yerine biz, bencillik yerine yardımlaşma, aç gözlülük yerine paylaşma, acımasız rekabet yerine dayanışma ikame edilmeden herhangi bir yere varılmasının sadece hayal olduğunu dile getirdi. Bu nedenle birliği, kimliği ve varlığı her düzeyde savunmanın geçmişte övünülen dönemleri yakalamak ve aşmak için ilk ve en önemli kural görülmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Mısır'da Sisi, Suriye'de Esad, Libya'da Hafter, sorarım sizlere, İslam medeniyetinin neresiyle bağdaşmaktadır?

Türk-İslam ahlakını yaşamış, akıl ve izanla beraber merhamet ve şefkati yüceltmiş bir coğrafyadan seri katil nasıl çıkar, cani nasıl çıkar, iblise ruhunu satanlar nasıl çıkar, mazlumlara kasteden teröristler nasıl türer?

İslam'ı terörle ilişkilendirme alçaklığına teşebbüs edenlerin şerefli maziden ne kadar haberleri vardır?

Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlük ve düşmanlıktır?" Dışarıdan gelip yenemeyenlerin, içeriden çözmeyi denediklerini ifade eden Bahçeli, "Kullandıkları kirli araçlar ve aracılar da bellidir.

FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, iş birlikçi yöneticiler, bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır.

Türkiye'de CHP, bunların kontrolündedir.

İP, bunların kolcusudur.

HDP, terör aparatıdır.

Hesap hep aynıdır ve kalleştir.

Hedef hep aynıdır ve hıyanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Türk-İslam aleminin direnmesi, birlik ve dirliğini sağlayarak ayağa kalkması gerektiğini vurguladı. Huzurun herkesin hakkı olduğunu, adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşamın herkesin ortak kaderi olması gerektiğini belirten Bahçeli, MHP'nin dünyayı Türkçe okurken ulaşmak istediği ve teklif ettiği ahlaki düzen ve denge arasında bunların da bulunduğunu kaydetti. - "Bir daha da gelmesinler" Türk milliyetçiliğinin, mazlum milletlere umut olabilecek seviyede her insana, her millete saygıyla birlikte Türkiye'nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın ilkesine ruh verecek müktesebatta olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: "Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlayacaktır.

Bu nedenle Türkiye, komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa orada bulunmalı, tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir.

Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kasteden zalim piyonlarıdır.

Bunlar gitsin, terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler.

Gitsinler, Esad'la yanak yanağa versinler.

Gitsinler, CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar.

Ve gitsinler bir daha da gelmesinler."

Bahçeli, yegane kaygısı devlet ve millet bekasının muhafazası olan MHP'nin dengeli siyaseti, disiplinli teşkilatı, inanmış kadroları, devasa milli duruşuyla ümit olmaya, tahribatları onarmaya, tehditlerle mücadeleye azimle devam edeceğinin altını çizerek, "Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir.

Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız.

Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız.

Söz verdik, kesinlikle yapacağız.

Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz.

Hıyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da irade ve imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları devireceğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türkiye'nin önünü açacağız." şeklinde konuştu. - "Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız" Huzura kasteden fail ve fiilerle mücadelelerinin durum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve olgulara göre şekil almadan süreceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: "Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır.

İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla ilerletilecek, ileriye taşınacaktır.

Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yükseklere çıkarılacaktır. MHP, samanlıkta iğne aramaz, çalı dibi taşlamaz, harmanda dene saymaz, duldada çetele tutmaz, karambole atış yapmaz, çölde deve izi saymaz, zillete meydanı bırakmaz.

Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımızı da adam gibi açıklarız.

Beyhude işlerle avunmayız.

Saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek ayıbımız olmadığından müsterih ve müftehir bir vicdanla hareket ederiz.

Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. 'Komşuda pişsin, bize de düşsün' demeyiz.

Biz ki siyasi ömrü yarım asrı bulan, fikri mazisi bir buçuk asra ulaşan şehit ve gaziler kervanı MHP'yiz." Milleti doğrudan ilgilendiren, siyaseti meşgul eden, insanı ve insanlığı direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla düşündüklerini dile getiren Bahçeli, bu kapsamda yollarına inançla ve sevdayla devam edeceklerini belirtti. - "Alayı birden püskürtülmüştür" Her soruna şifresiz çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "CHP sapıtsa da Türkiye'nin kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak izin vermeyeceğiz.

Zamanında yapılacak seçimlerde zilletten hesabı soracağız.

Bizim için milli beka önemlidir, ülke güvenliği hayatidir, aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali mümkün olmayan değerdedir.